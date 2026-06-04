Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 4 Haziran Resmi Gazete kararları yayımlandı! Resmi Gazete'de bugün neler var, hangi kararlar alındı?

        4 Haziran Resmi Gazete kararları yayımlandı! Resmi Gazete'de bugün neler var?

        4 Haziran tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Kamu kurumlarını, ekonomiyi, eğitim hayatını ve çeşitli sektörleri ilgilendiren yeni kararları yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yönetmelikler, kurul kararları, tebliğler ve çeşitli ilanlar yer aldı. Peki 4 Haziran Perşembe Resmi Gazete kararları neler, bugün Resmi Gazete'de hangi düzenlemeler yayımlandı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 01:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararlar Resmi Gazete aracılığıyla yürürlüğe giriyor. Bu nedenle vatandaşlar her gün yayımlanan Resmi Gazete'yi yakından takip ediyor. 4 Haziran tarihli Resmi Gazete'nin yayımlanmasının ardından gözler öne çıkan düzenlemelere çevrildi. Resmi Gazete'de yer alan yönetmelik değişiklikleri, kurul kararları ve ilanlar kamuoyunun erişimine açıldı.

        2

        4 HAZİRAN RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI

        YASAMA BÖLÜMÜ

        KANUN

        7582 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

        –– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        3

        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüksek gerilim hattı 3 can aldı
        Yüksek gerilim hattı 3 can aldı
        Silahlı kavgayı ayırmaya çalışan anne öldü, oğlu yaralandı
        Silahlı kavgayı ayırmaya çalışan anne öldü, oğlu yaralandı
        Samsun'da kimyasal sızıntı paniği!
        Samsun'da kimyasal sızıntı paniği!
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        Kısa sürede yakalandı
        Kısa sürede yakalandı
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        "Müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi"
        "Müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi"
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi