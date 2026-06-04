Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararlar Resmi Gazete aracılığıyla yürürlüğe giriyor. Bu nedenle vatandaşlar her gün yayımlanan Resmi Gazete'yi yakından takip ediyor. 4 Haziran tarihli Resmi Gazete'nin yayımlanmasının ardından gözler öne çıkan düzenlemelere çevrildi. Resmi Gazete'de yer alan yönetmelik değişiklikleri, kurul kararları ve ilanlar kamuoyunun erişimine açıldı.