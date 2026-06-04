4 Haziran Resmi Gazete kararları yayımlandı! Resmi Gazete'de bugün neler var?
4 Haziran tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Kamu kurumlarını, ekonomiyi, eğitim hayatını ve çeşitli sektörleri ilgilendiren yeni kararları yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yönetmelikler, kurul kararları, tebliğler ve çeşitli ilanlar yer aldı. Peki 4 Haziran Perşembe Resmi Gazete kararları neler, bugün Resmi Gazete'de hangi düzenlemeler yayımlandı? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararlar Resmi Gazete aracılığıyla yürürlüğe giriyor. Bu nedenle vatandaşlar her gün yayımlanan Resmi Gazete'yi yakından takip ediyor. 4 Haziran tarihli Resmi Gazete'nin yayımlanmasının ardından gözler öne çıkan düzenlemelere çevrildi. Resmi Gazete'de yer alan yönetmelik değişiklikleri, kurul kararları ve ilanlar kamuoyunun erişimine açıldı.
4 HAZİRAN RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7582 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri