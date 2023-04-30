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Nisan'ın son günü kar 4 metreyi buldu! 31 yerleşim yolu kapandı

Muş'un yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle 31 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı. Üçevler Grup Köy Yolu'nda ise kar kalınlığı 4 metreye ulaştı

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DHA
  • 4 metreyi buldu! 31 yerleşim yolu kapandı

    Muş'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, 31 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.
  • 4 metreyi buldu! 31 yerleşim yolu kapandı

    Bazı noktalarda kar kalınlığı 1 metreyi aştı. 10 araç da yollarda mahsur kaldı.
  • 4 metreyi buldu! 31 yerleşim yolu kapandı

    Ekipler, mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Üçevler Grup Köy Yolu'nda ise kar kalınlığı 4 metreye ulaştı.
  • 4 metreyi buldu! 31 yerleşim yolu kapandı

    Üçevler köyünden kent merkezine dönüş mahsur kaldığını belirten Erol Ulaş, "Bölgede gece boyunca yoğun bir kar yağışı vardı. Nisan ayının son gününde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldık. 1 metreyi bulan bir kar yağışı oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile yolumuzu açtı. 8-9 araç yolda mahsur kaldık" dedi.
  • 4 metreyi buldu! 31 yerleşim yolu kapandı

    Emrah Kurtuluş ise, "Gece etkili olan kar yağışından ötürü Muş'a gitmek zorunda kaldık. Geceden bu yana en az 1 metreyi bulan kar yağışımız var. Nisan ayında bu görülmemiş bir şey" diye konuştu.
  • 4 metreyi buldu! 31 yerleşim yolu kapandı
  • 4 metreyi buldu! 31 yerleşim yolu kapandı
  • 4 metreyi buldu! 31 yerleşim yolu kapandı
  • 4 metreyi buldu! 31 yerleşim yolu kapandı
  • 4 metreyi buldu! 31 yerleşim yolu kapandı

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