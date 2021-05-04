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4 şirketten şehir içi mobilite manifestosu!

Mobilite sektöründe faaliyet gösteren şirketler, şehir içi mobilite ile ilgili ortak bir manifesto yayınlayarak, geleceğe dönük ortak vizyonlarını ortaya açıkladılar. “Mobilite360” adı verilen proje ile, BlaBlaCar, Renault Grubu bünyesindeki Mobilize, RATP ve Uber birbirini tamamlar nitelikteki uzmanlık bilgilerini bir araya getirecek. Böylece şehirlerde daha sade, yeşil, sürdürülebilir ve paylaşımlı mobilite çözümlerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor

4 şirketten şehir içi mobilite manifestosu!
HABERTURK.COM

"Mobilite360" projesi için iş birliğine giden BlaBlaCar, Mobilize (Renault Grubu’nun mobilite markası),RATP ve Uber, Boston Consulting Group desteğiyle şehir içi mobilite için yeni bir manifestoya imza attı. Şirketler, bu manifesto ile sürdürülebilir mobilitenin geliştirilmesine dönük ortak vizyon, yöntem ve kararlılıklarını paylaşırken, kullanıcıların, şehirlerin ve operatörlerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Günümüzde yeni mobilite hizmetlerinin kullanımının yaygınlaşması ve servis sağlayıcılar ile kamu arasındaki diyalog kurmak amacı ile ortaya çıktığı belirtilen manifestoda, dört ana maddenin yer aldığı belirtildi;

1- Ulaştırma sistemlerinden kaynaklanan kirliliği ve hizmet filolarının ve operasyonlarının karbon ayak izini azaltarak çevresel etkiye olumlu katkı sağlamak

2- Kamusal alanların optimum kullanımı ve daha az yoğunluğa sahip şehirleri teşvik ederek yaşam kalitesini iyileştirmek

3- Uygun ve erişilebilir teklifler geliştirerek herkesin mobiliteden faydalanabilmesinin sağlanması

4- Emniyetli, güvenilir ve kullanımı kolay bir ulaştırma sistemi sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmek.

Yapılan açıklamaya göre, “Mobilite360” üyeleri, yeşil ve paylaşımlı ulaşımın benimsenmesini teşvik etmek için yeni altyapıların oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapmayı planlıyor. Üyeler aynı zamanda ilk kilometreden son kilometreye talebe bağlı paylaşımlı mobilite hizmetlerini ve tamamlayıcı hizmetleri keşfederek yoğunluğun olmadığı saatlerde, gece de dahil olmak üzere hizmet sürekliliğini sağlamak istiyor. “Mobilite360” üyeleri kısa vadede, şehirde çeşitlilik içeren, daha esnek ve daha yeşil bir mobilite imkânı sunan bir deneyim başlatmayı hedefliyor.

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