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Bugün televizyonda ne var? 4 Şubat 2023 Cumartesi TV yayın akışı

Hafta sonu televizyon keyfi yapmak isteyenler için hareketli bir yayın akışı var! Bu akşam birçok dizi yeni bölümüyle seyirciyle buluşurken, sinemaseverler için de filmler ekranda olacak. İşte, 4 Şubat 2023 Cumartesi günü televizyon yayın akışı...

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  • 4 Şubat 2023 Cumartesi televizyon yayın akışı: Kanal D, Atv, Star, Fox, TRT 1, Show Tv, TV8

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu

    10:00 Oskar’s Oasis (Çizgi Film)

    10:05 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)

    12:00 Akıncı (Çizgi Dizi)

    12:30 Akıncı (Çizgi Dizi)

    13:00 Aldatmak

    16:00 Kardeşlerim

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kardeşlerim

    00:20 Ateş Kuşları

    03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
  • 4 Şubat 2023 Cumartesi televizyon yayın akışı: Kanal D, Atv, Star, Fox, TRT 1, Show Tv, TV8

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:15 Son Hıçkırık (Yerli Sinema)

    08:00 Tarkan (Yerli Sinema)

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Sultan (Yerli Sinema)

    16:15 İbo İle Güllüşah (Yerli Sinema)

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    23:30 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)

    01:30 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)

    03:00 Güzel Günler

    05:00 Bir Şansım Olsa
  • 4 Şubat 2023 Cumartesi televizyon yayın akışı: Kanal D, Atv, Star, Fox, TRT 1, Show Tv, TV8

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 Kapımdaki Dedektif

    12:15 Kamera Arkası

    12:45 Taçsız Prenses

    15:00 Yasak Elma

    19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Dokuz Oğuz

    01:30 Yasak Elma

    04:00 İnadına Aşk

    06:00 Yalnız Kalpler
  • 4 Şubat 2023 Cumartesi televizyon yayın akışı: Kanal D, Atv, Star, Fox, TRT 1, Show Tv, TV8

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Arda’nın Mutfağı

    14:00 Camdaki Kız

    16:00 O Kız

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    00:30 Üç Kız Kardeş

    03:00 Ailem İçin (Yabancı Sinema)

    04:30 Müzik Arası

    05:30 Kavak Yelleri
  • 4 Şubat 2023 Cumartesi televizyon yayın akışı: Kanal D, Atv, Star, Fox, TRT 1, Show Tv, TV8

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:55 Ege’nin Hamsisi

    09:10 Hayallerinin Peşinde

    09:30 Yürek Çıkmazı

    12:40 Teşkilat

    15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

    19:00 Ana Haber

    20:00 Gönül Dağı

    00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

    02:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler

    02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 4 Şubat 2023 Cumartesi televizyon yayın akışı: Kanal D, Atv, Star, Fox, TRT 1, Show Tv, TV8

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Canım Annem

    07:15 Süper Bir Takım

    07:30 Türkiye’nin Doktorları

    09:00 Bir Yemek Olsan

    10:00 Gazete Magazin

    13:15 Sıfırıncı Gün

    15:30 Survivor Panorama

    20:00 Survivor 2023

    00:15 Survivor Ekstra

    03:30 Dizi

    04:45 Bilginiz Olsun

    05:30 Sıfırıncı Gün
  • 4 Şubat 2023 Cumartesi televizyon yayın akışı: Kanal D, Atv, Star, Fox, TRT 1, Show Tv, TV8

     

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)

    08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

    09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

    10:00 Burcu İle Hafta Sonu

    12:00 Gecenin Ucunda

    14:00 Çöp Adam

    16:00 Ömer

    18:15 Star Haber

    19:00 Çok Güzel Hareketler 2

    20:00 Kung Fu Yoga (Yabancı Sinema)

    22:15 Kung Fu Yoga (Yabancı Sinema)

    00:15 Çöp Adam

    02:30 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)

    04:00 Baba Ocağı

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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