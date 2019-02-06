Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 417 maden sahasında arama yapılması için ihaleye çıkacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, ihale yoluyla 165 adet II grup, 244 adet IV grup, bir adet I (b) grubu, beş adet II (b) grubu olmak üzere 417 adet maden sahası aramalara açılacak. İlgili sahalar ve ihale ile ilgili esaslar, bugün itibarıyla 15 gün süreyle www.mapeg.gov.tr adresinde ilan edilecek.

Sahalar için başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne doğrudan yapılacak.