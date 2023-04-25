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45 bin öğretmen atama tarihi belli oldu! 2023 öğretmen ataması kontenjanları açıklandı mı?

Öğretmen atama takvimi gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 45 bin öğretmen atamasına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 45 bin öğretmen atamasının Mayıs ayında gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu noktada gözler "45 bin öğretmen ataması kontenjanları branş dağılımı belli oldu mu?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 öğretmen atama takvimine ilişkin detaylar...

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  • 45 bin öğretmen atama takvimi 2023: Tarih açıklandı! 45 bin öğretmen ataması kontenjanları branş dağılımı ve tercih tarihleri

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Nisan tarihinde MEB Şura Salonu'nda düzenlenen 3500 Engelli Öğretmen Ataması'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planladığımız 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gibi müjdelerle sizlerin yanında olduğumuzu göstermeyi sürdüreceğiz." dedi. İşte 2023 öğretmen atama takvimi ile kontenjan ve branş dağılımına ilişkin detaylar...
  • 45 bin öğretmen atama takvimi 2023: Tarih açıklandı! 45 bin öğretmen ataması kontenjanları branş dağılımı ve tercih tarihleri

    ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayımlanan 2023 sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi sonrasında, tercih tarihleri belli oldu.

    MEB öğretmen atama takvimine göre; Adayların atama tercihleri 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları 8 Mayıs'ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.
  • 45 bin öğretmen atama takvimi 2023: Tarih açıklandı! 45 bin öğretmen ataması kontenjanları branş dağılımı ve tercih tarihleri

    45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TARİHİ BELLİ OLDU!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'de katıldığı bir canlı yayında; "Biliyorsunuz 45 bin öğretmen atamasını sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Aslında bu 45 bin öğretmen ataması son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması. İnşallah 8 Mayıs itibarıyla bu atamaları gerçekleştireceğiz ve yüzde 50'sinin üzerinde öğretmeni bu 10 ilimizdeki restorasyon çalışmasına destek olmak için görevlendireceğiz. Ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz.

    Sözleşmeli öğretmen olarak başlıyorlar. Bulundukları yerde 3 yıl görev yapacaklar. İsterlerse devam edecekler. 5 bin memur alımı yaptık. Burada da önceliği deprem bölgesine verdik. Yani kaynaklarımızın tamamını buradaki öğrencilerimiz için, öğretmenlerimiz için yani eğitim kurumlarının iyileşmesi ve hızlı bir şekilde veya kalkması için kullanıyoruz." dedi. 
  • 45 bin öğretmen atama takvimi 2023: Tarih açıklandı! 45 bin öğretmen ataması kontenjanları branş dağılımı ve tercih tarihleri

    45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI

    Milli Eğitim Bakanı Özer, "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı." ifadelerini kullandı.
  • 45 bin öğretmen atama takvimi 2023: Tarih açıklandı! 45 bin öğretmen ataması kontenjanları branş dağılımı ve tercih tarihleri

    2023 MEB ATAMA TAKVİMİ

    Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

    Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

    Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023
  • 45 bin öğretmen atama takvimi 2023: Tarih açıklandı! 45 bin öğretmen ataması kontenjanları branş dağılımı ve tercih tarihleri

    Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023,

    Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023,

    Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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