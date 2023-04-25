45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TARİHİ BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'de katıldığı bir canlı yayında; "Biliyorsunuz 45 bin öğretmen atamasını sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Aslında bu 45 bin öğretmen ataması son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması. İnşallah 8 Mayıs itibarıyla bu atamaları gerçekleştireceğiz ve yüzde 50'sinin üzerinde öğretmeni bu 10 ilimizdeki restorasyon çalışmasına destek olmak için görevlendireceğiz. Ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz.

Sözleşmeli öğretmen olarak başlıyorlar. Bulundukları yerde 3 yıl görev yapacaklar. İsterlerse devam edecekler. 5 bin memur alımı yaptık. Burada da önceliği deprem bölgesine verdik. Yani kaynaklarımızın tamamını buradaki öğrencilerimiz için, öğretmenlerimiz için yani eğitim kurumlarının iyileşmesi ve hızlı bir şekilde veya kalkması için kullanıyoruz." dedi.