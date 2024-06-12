5 boynuzlu koçlara yoğun ilgi: Boynuz sayısı arttıkça fiyatı da artıyor
Eskişehir'de kurban pazarında görücüye çıkarılan 3,4 ve 5 boynuzlu koçlar ilgi görüyor. Koçları boynuzundan dolayı isteyen müşterilerinin olduğunu söyleyen besici, "Bu kendi cinsinden böyle. Belki de bunun bin kez fotoğrafı çekildi. Çok ilgi gördü. 'Bunu evimizde tarihi eser yapıp sergileyebiliriz' diyorlar. Buna 40 bin lira istiyoruz" dedi.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Genellikle Doğu illerinden gelen kurbanlıklar müşterilerini bekliyor.
Bu yıl Kars’tan getirilen 3, 4 ve 5 boynuzlu koçlar ise pazarın ilgi odağı oldu.
Koçları gören müşteriler şaşkınlık yaşarken fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.
Özellikle 4 boynuzlu koçun sahibi Yakup Kurukafa, diğer koçlara oranla 40 bin lira istiyor.
Boynuzundan dolayı koçları özellikle isteyen müşterilerinin olduğunu ifade eden Yakup Kurukafa, "Bu kendi cinsinden böyle. Belki de bunun bin kez fotoğrafı çekildi. Çok ilgi gördü. 'Bunu tarihi eser yapıp evimizde sergileyebiliriz' diyorlar. Buna 40 bin lira istiyoruz" dedi.
3 ve 5 boynuzlu koçların bir diğer sahibi Mehmet Kurukafa ise şunları söyledi:
"Koçumuzun 6 boynuzu vardı, kırıldığı için şimdi birleşti gözüküyor. Kendi koçumuzun üretimi. Doğal hali böyle. Görenlerin hepsi resim çekiyor. Koçlarda 6,5,4 gibi boynuz sayısı değişiyor. Bunların fiyatı 20 bin lira."