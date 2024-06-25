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        Haberler Gündem 3. Sayfa 5 kişinin ölümüne yol açtı! Sözleri çıldırttı | Son dakika haberleri

        5 kişinin ölümüne yol açtı! Sözleri çıldırttı

        İzmir'de makas atarak 5 kişinin ölümüne 20 kişinin de yaralanmasına yol açan 19 yaşındaki sürücü hakim karşısına çıktı. Savunmasında ehliyetini yeni aldığını anlatan Y.İ.K., "Daha 19 yaşındayım. Acemice bir sollama yaptım. Makas atmadım. Sol sinyalimi vererek hatalı bir sollama yaptım. Olay nedeniyle çok üzgünüm" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 16:59 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:59
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        5 kişinin ölümüne yol açtı! Sözleri çıldırttı
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        İzmir'de, aracıyla "makas atma" olarak nitelendirilen şekilde şerit değiştirirken çarptığı bir başka aracın kontrolden çıkıp karşı şeritteki minibüsle çarpışması sonucu 5 kişinin ölümüne, 20 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sürücünün yargılanmasına başlandı.

        AA'da yer alan habere göre İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Y.İ.K, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

        SAVUNMASI ÇILDIRTTI

        Sanık savunmasında, sosyal medyanın kendisini "trafik canavarı" ilan ettiğini belirtti. Ehliyetini yeni aldığını anlatan sanık, "Oysa ki daha 19 yaşındayım. Acemice bir sollama yaptım. Makas atmadım. Sol sinyalimi vererek hatalı bir sollama yaptım. Olay nedeniyle çok üzgünüm. Keşke o gün bana bir şey olsaydı. Takdiri mahkemeye bırakıyorum." dedi.

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        "MÜVEKKİLİM TECRÜBESİZLİĞİNİN KURBANI"

        Sanık avukatı ise olayda bilinçli bir taksir olmadığını savundu. Sürücünün makas atmadığını, tecrübesizliğinin kurbanı olduğunu ifade eden avukat, müvekkilin kusuru olduğunu kabul ettiklerini dile getirdi.

        Avukat, diğer araç sürücülerinin kusur oranına ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden rapor alınmasını talep etti.

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        "ÇOK NET BİÇİMDE MAKAS ATIYOR"

        Müşteki avukatı Aykut Dikencik, sanığın çok net bir şekilde makas attığını kaydetti. Sanıkta hız, makas atma, olaydan sonra kaçma olduğunu anlatan Dikencik, "Ehliyet tarihine göre stajyer sürücü, kamera kaydı çok net. Bize göre kamera kaydı olmasaydı sanık teslim olmazdı. Araç ticari bir araçtır. Olası kasttan yargılanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, kazadaki kusur durumlarına ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        NE OLMUŞTU?

        Menderes ilçesinde 30 Haziran 2023'te, Özcan Özer yönetimindeki otomobil, şerit ihlali yaparak ilerleyen Y.İ.K. (19) idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkıp refüjü aşmış ve karşı yönden gelen minibüsle çarpışmıştı.

        Kazada sürücülerden Özcan Özer, eşi Sibel Özer, oğlu Ali Alperen Özer, Özcan Özer'in ablası Şengül Akbaş ile minibüsteki yolcu Mustafa Kemal Karaca ölmüş, araçlardaki 20 kişi de yaralanmıştı.

        Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Y.İ.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Y.İ.K hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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