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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terk edilmiş kır evini minik bir yuvaya dönüştürdü

İskoçya'da George Dunnett isimli adam, terk edilmiş bir kır evi satın aldı. Evi 11 ayda yenileyen 28 yaşındaki Dunnett, tadilat için yaklaşık 102.500 Sterlin (3.4 milyon TL) harcadığını tahmin ediyor

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  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi

    İskoçya’nın Edinburgh kentinin kuzeyindeki Kinnesswood köyünde yaşayan George Dunnett'ın gözü, büyüdüğü evin yakınındaki iki katlı kır evine çarpıyordu.
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi

    Ancak yapı yıkılmaya yüz tutmuştu. Eskiydi ve duvarları çatlaklarla doluydu.
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi

    Insider’da yer alan habere göre 28 yaşındaki video editörü Dunnett, evin yok olmasına göz yumamadı.

     
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi

    Kır evinin potansiyelini gören Dunnett, mülkü 2020 yılında 55.386 Sterlin’e (Yaklaşık 1.3 milyon Türk lirası) satın alıp minik bir yuvaya dönüştürmeye karar verdi.
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi

    Ancak genç adamın projesini hayata geçirmesi oldukça zordu. 37 metrekarelik evin bırakın yalıtımı, akan suyu bile yoktu.
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi

    Dunnett’a göre, zemin sadece toprak ve çamurdu. 
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi

    Pencereler kötüydü. Çatının onarılması gerekiyordu.
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi

    Yapının temelinin bazı bölümleri güçlendirilmeliydi.
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi

    Evin içerisini kalın bir toz tabakası ve örümcek ağları kaplamıştı. 
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi

    Kısaca eşya seçme aşamasına gelinmeden önce yapılması gereken çok iş vardı.
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi

    Çünkü mülkte 50 yılı aşkın süredir kimse yaşamamıştı. Önceki sahipleri burayı depo olarak kullanıyordu.

     
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi

    Evde eski bir şömine ve çürük bir ahşap merdiven dışında neredeyse hiçbir şey yoktu.
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi

    Yapılan incelemenin ardından yapı ustaları bir duvarın bazı bölümlerinin güçlendirilmesi ve güvenlik nedenleriyle eski şöminenin tahtayla kapatılması gerektiğine karar verdi.
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi

    Alt kat için yatak odası ve banyo, üst kata ise oturma odası ve mutfak tasarlandı.
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi

    Uygun döşeme için zemine çimento döküldükten sonra inşaatçılar üst katın tavanını yükseltti 
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi

    Ardından duvarlara yalıtım malzemesi eklediler.
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi

    Çatıdaki onarım tahmin edilenden çok daha maliyetliydi. Ancak iş tamamlandı. 
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi

    Eve yeni pencereler takıldı ve üst kata çatı penceresi eklendi.
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi

    Dış cephedeki onarım tamamlandıktan sonra ise ev nihayet şekillenmeye başladı.
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi

    Parkeler döşendikten sonra Dunnett ve annesi duvarları boyamaya koyuldu. Evin daha geniş ve aydınlık gözükmesi için duvarlar beyaza boyandı. Ancak yatak odası ve banyoda farklı renkler kullanıldı.
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi

    Son olarak, Dunnett eve merdiven korkulukları taktırdı. 11 ayda tamamlanan evin tadilatı için 102.458 Sterlin (Yaklaşık 3.4 milyon TL) harcandı. Dunnett, kulübeyi satın almak da dahil olmak üzere tüm projeye 157.844 Sterlin (3.4 milyon TL) harcadığını tahmin ediyor.
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi

    Süreci YouTube hesabından paylaşan Dunnett’ın ev yenilemek isteyenlere tavsiyesi şu oldu:

    "İnşaatın daha uzun sürmesini ve düşündüğünüzden daha maliyetli olmasını bekleyin."
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi

    İşte kır evinin yapım aşamalarından kareler! 
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi

    *Haberin görselleri George Dunnett'ın sosyal medya hesabından alınmıştır. 
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi
  • 50 yılı aşkın süredir kimse burada yaşamamıştı! Baştan aşağı yeniledi

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