Mobil iletişimde yeni bir çığır açması beklenen 5G, dünyada adım adım yaygınlaşıyor. “Speedtest” ile mobil ve genişbant internette hız ölçümleri yapan veri ve analiz kuruluşu Ookla, dünyanın interaktif 5G haritasını çıkardı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre ülke ve mobil operatör bazında 5G’nin hayata geçirildiği noktaları gösteren dünya haritasına göre tüketicilerin şu an itibariyle 5G’yi kullanabildiği şehir sayısı 318’e ulaştı. Diğer bir deyişle 5G ağının ticari olarak mevcut olduğu bu noktalarda cihazları bu teknolojiyi destekleyenler, 5G’yi kullanabilir hale geldi.

ABD’de Verizon, Sprint ve AT&T arasındaki 5G rekabeti ülkenin 30’e yakın noktasında kendine kapsama alanı bulurken, Çin’in lisanslarının dağıtım aşamasında olduğu 5G alanında, Japonya ise kulelerini inşa ediyor. 5G’nin altyapısında açık ara önde olan Çinli Huawei’nin ise Rusya'nın en büyük operatörü için sağladığı 5G ekipmanlarının da kurulum aşamasında olduğunu belirtelim.

İSVİÇRE AÇIK ARA ÖNDE

Haritaya göre 5G’nin açık ara en yaygın kullanılabildiği ülke, bu alandaki yoğun Ar-Ge çalışmalarına da ev yapan İsviçre olurken, bu ülkedeki ticari olarak kullanılabilen 5G noktalarının sayısı 200’ü aştı.

5G’nin sınırlı olarak erişilebildiği noktaların sayısı 27 olurken, 5G’nin ağ altyapısının kurulduğu ancak sistem test aşamasında olduğu için henüz tüketiciler tarafından deneyimlenemeyen noktaların dünya genelindeki sayısı ise 166 olarak kayıtlara geçti.

SURİYE VE ROMANYA DA TEST EDİYOR

5G’nin mevcut veya test aşamasında olduğu toplam nokta konum sayısı 511’e ulaşırken, 5G’ye geçen operatör sayısı ise 41’e çıktı.

Bu üç kriter (ticari olarak kullanım, sınırlı erişim ve test aşaması) ışığında Türkiye henüz dünya 5G haritasında kendine yer bulamazken, Türkiye’nin yakın coğrafyasında ise Romanya ve Suriye 5G konusundaki çalışmalarıyla dikkat çekti.

Bu ülkelerden Romanya’da Vodafone, Bükreş’te 5G hizmetine sınırlı da olsa erişim sunarken; Suriye’de ise VIVA, Humus’un kuzeybatısındaki bir köyde 5G donanım altyapısının kurulumunu tamamlayıp, testlerine başladı.