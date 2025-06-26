6 aylık enflasyon farkının belirlenmesi için gözler TÜİK’in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Ocak-Mayıs döneminde enflasyon yüzde 15,10 seviyesinde gerçekleşirken, Haziran verisiyle birlikte yılın ilk yarısına ait toplam enflasyon oranı kesinleşmiş olacak. Bu oran doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı belli olurken, memur ve memur emeklileri için ise bu orana ek olarak yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı da uygulanacak. Peki, kritik öneme sahip Haziran enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentileri hangi seviyelerde şekilleniyor? İşte maaş zamlarını doğrudan etkileyecek gelişmelere dair son durum...