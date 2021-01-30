AA

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre, Sivas, Yozgat ve Kayseri'deki 57 yerde kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırması uygulanacak.

Tokat'ta da Merkez ve Pazar ilçelerinde belirlenen 4 yerde arazi toplulaştırmasına gidilecek.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki 19 alan ile Niğde'nin Altunhisar ilçesi Yeşilyurt köyü için de arazi toplulaştırması yapılacak.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yer alan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı alanların "yayla alanı" olarak ilan edilmelerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan hükümler yürürlükten kaldırıldı.