6 saniye kuralı nedir? 6 saniye kuralı hangi durumlarda kullanılır? Merak konusu oldu. beIN Sports, yakın dönemde 6 saniye kuralını bir seferde en çok ihlal eden oyuncunun Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius olduğunu paylaştı.

6 SANİYE KURALI NEDİR?

Aynen gol kararlarında olduğu gibi, kalecinin topu elden çıkarmasında da hakemle, ilgili yardımcı hakem göz göze gelmelidir. Kaleci, topu ceza alanı içinde elden çıkarmış ise yardımcı hakem, sondan ikinci savunma oyuncusunun hizasını almak üzere diyagonaldeki yerine doğru koşmalıdır.

Bu işlem uygun durumlarda yapılmalıdır. (Örneğin son savunma oyuncusu ceza sahasına yakın olduğunda.) Ofsaydın değerlendirilmesi önceliklidir.

Kalecinin topu elden çıkarması esnasında, topun elle ceza alanı dışına bariz bir şekilde taşınması halinde, yardımcı hakem bayrağını kaldırarak elle oynandı işareti yapmalıdır.

Eğer bir kaleci topu 6 saniyeden daha fazla bir süre elinde tutarsa, hakem bu hareketi vakit geçirme olarak değerlendirmeli ve endirekt serbest vuruşa karar