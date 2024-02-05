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        Haberler Gündem 6 Şubat Kahramanmaraş depremi anma mesajı: 6 Şubat depremi için anlamlı, hüzünlü mesajlar ve sözler

        6 Şubat Kahramanmaraş depreminin yıldönümü için anlamlı mesajlar ve sözler

        6 şubat 2023 tarihinde ülkemizde 'asrın felaketi' olarak adlandırılan iki büyük deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.5 ve 7.8 büyüklüğündeki depremler 11 ili de etkiledi. Binlerce kayıp verdiğimiz facianın yıldönümünde ülke genelinde 6 şubat depremi anma mesajları araştırılmaya başlandı. İşte, 6 Şubat Kahramanmaraş depremi anma mesajları ve sözleri..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 00:28 Güncelleme: 06.02.2024 - 00:28
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        6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde 7.5 ve 7.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Büyük depremlerde, Maraş'ın yanı sıra Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis gibi illerimizde de ciddi hasar oluştu. Asrın felaketi olarak nitelendiren 6 Şubat depreminin üzerinden bir yıl geçti. İşte, felaketin yıldönümünde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en iyi anma ve başsağlığı mesajları...

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        6 Şubat'ın yankısı hala içimizde. Ancak umutla dolu yüreklerimizle, birlik ve dayanışma ile aydınlatacağız geleceğimizi.

        Sevdiklerinizi unutmadık, onları sevgi ve saygıyla anıyoruz. Başınız sağ olsun, dayanışma içindeyiz.

        Depremin acı izlerini hala hissediyoruz. Kaybettiklerimizi unutmadık, sevgi ve saygıyla anıyoruz.

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        Depremin izleri hala toprakta, ama bizim kararlılığımız da öyle.

        Depremin yıl dönümünde hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum.

        Depremzedelerin acılarını paylaşıyor, kayıpları için baş sağlığı diliyoruz.

        Bugün acılarımızı ilk günkü gibi taze tutarak geleceği inşa etmek için bir araya gelme günü.

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        Toprak titrediğinde yüreklerimizdeki sevgi ve dayanışma da titredi. Bugün, birbirimize kenetlenerek, sevdiklerimizi anacağız.

        Dayanışma içinde, acılarınızı paylaşıyor ve birlikte güçleniyoruz. Umuyorum ki en kısa sürede toparlanabilirsiniz.

        Depremin acı izleri hala var, ancak kaybedilenlerin hatıraları içimizde yaşamaya devam edecek. Mekânları cennet olsun.

        Depremde aramızdan ayrılan sevdiklerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Ruhları şad olsun.

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        6 Şubat'ın acısı kalbimizde ilk günkü gibi…

        Depremde hayatını kaybedenleri sonsuza kadar unutmayacağız...

        Depremin hüzünlü anıları içinde, kaybedilenlere olan derin saygımızı sunuyor, sevdiklerine başsağlığı diliyoruz.

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        Biz, yıkılan bir şehrin ayakta kalan çocuklarıyız. Unutmadık, unutmayacağız.

        Depremin yarattığı acıyı yürekten hissediyor, sevdiklerini kaybedenlere baş sağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum.

        Sizlerle birlikteyiz, güçlü olun.

        Depremin vurduğu topraklarda kaybedilen canlara rahmet diliyorum.

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        Depremin vurduğu topraklarda yaşamını yitirenleri sevgi ve saygıyla anıyor, geride kalanlara başsağlığı ve sabır diliyoruz.

        Depremin acı gerçeğiyle yüzleşen ailelere başsağlığı ve sabır diliyoruz.

        Sizlerle birlikteyiz, yaşadığınız acıları paylaşıyor ve sevgiyle sarılıyoruz.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız

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