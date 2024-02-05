6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde 7.5 ve 7.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Büyük depremlerde, Maraş'ın yanı sıra Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis gibi illerimizde de ciddi hasar oluştu. Asrın felaketi olarak nitelendiren 6 Şubat depreminin üzerinden bir yıl geçti. İşte, felaketin yıldönümünde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en iyi anma ve başsağlığı mesajları...