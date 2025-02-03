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        Haberler Bilgi Gündem 6 Şubat'ta okullar tatil mi? Malatya ve Adıyaman'da okul var mı, yok mu, ders olacak mı? Valilikten son dakika açıklaması

        Valilikten açıklama geldi! 6 Şubat'ta okullar tatil mi edildi, ders yapılacak mı?

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 'Asrın Felaketi' olarak nitelenen depremlerin üzerinden 2 yıl geçti. Birçok ili vuran ve binlerce can kaybının yaşandığı depremlerin ardından geçtiğimiz yıl bazı illerde okullar tatil edilmişti. Bu kapsamda bu yıl 6 Şubat Perşembe günü okulların durumuna ilişkin gözler valilikler tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "6 Şubat'ta okullar tatil mi?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 19:05 Güncelleme: 04.02.2025 - 00:41
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        Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa gibi birçok ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 2 yıl geçti. Resmi kayıtlara göre 50 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği depremler sebebiyle geçtiğimiz yıl bazı illerde okullar tatil edilmişti. Peki, "6 Şubat'ta okullar tatil mi? Hatay ve Adıyaman'da okullar var mı?" İşte 6 Şubat okulların durumu...

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        6 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

        6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçtiğimiz yıl, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya Valilikleri okullar tatil edildiğini açıklamıştı.

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        6 ŞUBAT'TA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

        Adıyaman'da, depremin ikinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma programları yoğunluğundan dolayı ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat günü eğitime ara verilecek.

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        Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada deprem felaketinin yıl dönümü nedeniyle kentte ziyaret yoğunluğu yaşanacağı belirtilerek şöyle denildi:

        "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2025 Perşembe Günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak tüm tedbirler alınacak şekilde, bir gün idari izinli sayılacaktır."

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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 2'nci yıl dönümünde düzenlenecek anma programları nedeniyle Malatya'da, 6 Şubat 2025 Perşembe günü okullar 1 gün tatil edildi.

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