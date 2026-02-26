Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam 60’ından sonra bile hızlı ve dengeli: İşte 20 dakikalık çeviklik planı

        Daha dengeli, daha hızlı, daha güvende: 20 dakikada çevikliğinizi artırın

        Yaş aldıkça sadece kas gücü değil, ani yön değiştirme ve denge becerisi de azalıyor. Uzmanlara göre günde yalnızca 20 dakikanızı ayırarak çevikliğinizi koruyabilir, düşme riskini azaltabilir ve kendinizi daha özgüvenli hissedebilirsiniz. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 13:53 Güncelleme:
        20 dakikada çevikliği artıran egzersizler

        Düşmeler yaş ilerledikçe en büyük sağlık risklerinden biri haline geliyor. Ancak düzenli çeviklik egzersizleri sayesinde denge, koordinasyon ve tepki süresi önemli ölçüde geliştirilebiliyor.

        ÇEVİKLİĞİNİZİ GELİŞTİRİN, DENGENİZİ KORUYUN

        Dönme ve manevra kabiliyetinizi geliştirmek, kendinizi daha dengeli ve güvende hissetmenize yardımcı olabilir. Ortopedi cerrahı ve tutkulu bir arazi koşucusu olan 61 yaşındaki Howard Luks, çevikliğin (hız ve yön değiştirirken hızlı ve kontrollü hareket edebilme yeteneği) önemini, eskiden kolayca yaptığı hareketler zorlaşmaya başlayınca fark etti.

        Açık hava antrenmanları sırasında kaya duvarında yanlara doğru ilerlemekte zorlanmaya başladı, kayalık patikalarda ayaklarının yere sağlam basmasına olan güveni azaldı. Hatta halı kenarı gibi küçük engellere daha sık takıldığını fark etti.

        Dr. Luks, düşme ve takılmalar sonucu oluşan bilek kırıkları ve burkulmaları, omuz kası yırtıkları ve Aşil tendonu kopmaları gibi pek çok yaralanmayı tedavi ediyor. Bu hastaların çoğunun, çevikliklerini koruyacak egzersizler yapmış olsalardı bu sakatlıkları yaşamayabileceğini belirtiyor. Kendisi de aynı duruma düşmek istemediği için antrenman rutinini değiştirmiş.

        “Eskiden yaptığım güç antrenmanları squat ve curl gibi klasik hareketlerden oluşuyordu. Ancak yaşa bağlı değişiklikleri dengelemek için özellikle çeviklik üzerine çalışmaya başladım,” diyor.

        ÇEVİKLİK NEDEN ÖNEMLİ?

        Denge, güç ve hareketlilik gibi çeviklik de düzenli olarak çalıştırılmadığında yaşla birlikte azalır. Montana’da fizyoterapist olarak görev yapan Milica McDowell’a göre iyi bir çeviklik programının temelinde hızlı yön değiştirme egzersizleri yer alır.

        Düzenli çeviklik antrenmanı:

        - Düşmeleri önlemeye yardımcı olur

        - Zihinsel keskinliği artırır

        - Hızlı durup başlama becerisini geliştirir

        - Yan hareketlerde kontrol sağlar

        Özellikle pickleball, futbol veya basketbol gibi sporlarda ani yön değişiklikleri ve pivot hareketleri için çeviklik büyük önem taşır.

        Dr. McDowell, çeviklik çalışırken düz tabanlı ayakkabılar kullanılmasını, mümkünse yastıklı bir zeminde yalınayak egzersiz yapılmasını öneriyor. Kalın ve yumuşak tabanlı ayakkabıların ayak bileği burkulma riskini artırabileceğini belirtiyor.

        New Jersey’de güç ve kondisyon antrenörü olan Brett Poniros ise haftada birkaç kez yapılan antrenmanla birkaç hafta içinde gelişme görülebileceğini söylüyor:

        “Önce zihinsel özgüven artar. Daha hızlı hareket ederken kendinizi rahat hissedersiniz. Ardından fiziksel değişim başlar.”

        ANTRENMAN GENEL BİLGİLERİ

        Süre: 20–25 dakika

        Yoğunluk: Orta

        Set: Her egzersiz 2–3 set

        Gerekli Malzemeler

        İki küçük koni (yerine yoga bloğu veya dambıl kullanılabilir)

        Sekebilen küçük bir top (tenis topu, raket topu vb.)

        Çeviklik merdiveni (veya yere bant/tebeşir ile çizilmiş şema)

        Yeni başlayanlar hareketleri kendi seviyelerine göre uyarlamalıdır. Örneğin genç bir sporcu koniler arasında koşarken, daha ileri yaştaki biri koşmak yerine hızlı adımlarla gidip gelebilir.

        Egzersizleri tek başına uygulayabilir ya da seçtiklerinizi mevcut antrenman programınıza ekleyebilirsiniz.

        Uygulama sırası:

        Her egzersizi üç kez tamamlayın, ardından diğerine geçin. Başlangıçta set aralarında 1 dakika dinlenin, zamanla bunu 30 saniyeye düşürün.

        Amaç, verilen süre içinde mümkün olduğunca fazla tekrar yaparak hızınızı artırmaktır.

        1. YANAL ÇAPRAZ ADIM (LATERAL CROSS-STEP)

        Süre: Her yönde 30 saniye, 3 tekrar

        Dizler hafif bükülü şekilde ayakta durun.

        Sağ ayağınızı sol ayağınızın önüne çapraz atın.

        Sol ayağınızı yana açın.

        Ardından sağ ayağınızı solun arkasına alın.

        Sol ayağınızı tekrar yana açın.

        30 saniye boyunca aynı yönde devam edin, dinlenin ve yön değiştirin.

        2. ÇİZGİ ÜZERİ YAN SIÇRAMA

        Süre: 30 saniye, 3 tekrar

        Yere yaklaşık 4–5 metre uzunluğunda bir çizgi çekin.

        Çizginin bir yanından başlayarak iki ayağınızı birlikte karşı tarafa atlayın.

        Hızlı şekilde sağa-sola geçerek çizgi boyunca ilerleyin.

        Sona geldiğinizde yön değiştirin.

        Geliştikçe çeviklik merdiveni üzerinde de uygulayabilirsiniz.

        3. SEKİZ ÇİZEREK KOŞU

        Süre: 20 saniye, 3 tekrar

        İki koniyi 3–4,5 metre arayla yerleştirin.

        Konilerin etrafında sekiz çizerek koşun.

        Dönüşlerde hız ve tepki süresine odaklanın.

        Her sette yön değiştirin.

        4. TOP BIRAK-YAKALA

        Süre: 30 saniye, 3 tekrar

        Topu kulak hizasında önünüzde tutun.

        Bırakın, bir kez zıplasın.

        Yere inerken aynı elinizle yakalamak için hızla çömelin.

        Zorlaştırmak için topu duvara atıp tek elle yakalayabilirsiniz.

        5. TEK AYAK YAN SIÇRAMA

        Tekrar: 15 tekrar, 3 set

        Sol ayakta başlayın.

        Sağ ayağa doğru yana sıçrayın.

        Hızla tekrar sola dönün.

        Yumuşak inişlere odaklanın.

        İlerledikçe diğer ayağa geçmeden önce birkaç saniye tek ayak üzerinde dengede kalmayı deneyin.

        6. MEKİK KOŞUSU

        Süre: 30 saniye, 3 tekrar

        Düz bir zeminde yaklaşık 7–8 metre arayla iki nokta belirleyin.

        Bir noktadan diğerine depar atın.

        Kısa bir duruş sonrası geri dönün.

        Zorlaştırmak için yan adımlarla ilerleyebilir ya da bir arkadaşınızın yön komutlarına göre aniden yön değiştirebilirsiniz.

        Çeviklik çalışmaları yalnızca spor performansını artırmak için değil, yaş ilerledikçe düşme riskini azaltmak ve hareket özgüvenini korumak için de önemlidir. Düzenli ve kontrollü uygulandığında hem zihinsel hem fiziksel olarak daha güçlü ve dengeli hissetmenizi sağlar.

        Görsel Kaynak: istockphoto

