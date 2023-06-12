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61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe kupasını aldı!

61. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fenerbahçe, kupasını aldı. Sarı-lacivertli futbolcular, törene 5 yıldızlı formaları giyerek katıldı. Düzenlenen törende sarı-lacivertliler kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin elinden aldı

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe kupasını aldı!

    Ziraat Türkiye Kupası’nın İzmir’de oynanan finalinde Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, 9 sezon sonra kupanın sahibi oldu.
  • 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe kupasını aldı!

    Fenerbahçeli futbolcular, Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ardından kupa coşkusunu taraftarıyla paylaştı. Müsabakadan sonra üzüntü yaşayan Medipol Başakşehirli oyuncular da tribünlere giderek taraftarlarını selamladı.
  • 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe kupasını aldı!

    Fenerbahçeli futbolcular kupa töreninden önce armasında 5 yıldız bulunan formaları giydi.
  • 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe kupasını aldı!

    Platformun kurulmasının ardından geçilen kupa töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu.
  • 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe kupasını aldı!

    İlk olarak maçın hakemlerine şiltlerin verildiği törende basın mensuplarının oylarıyla karşılaşmanın yıldızı seçilen Fenerbahçeli Arda Güler de ödülünü aldı.
  • 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe kupasını aldı!

    Fenerbahçeli futbolcuların alkışlarıyla platforma çıkarak madalyalarını alan finalist Medipol Başakşehirli oyuncular, üzgün bir şekilde kupa seremonisini takip etti.
  • 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe kupasını aldı!

    Sarı-lacivertli oyunculara da ilk önce madalyaları takdim edildi. Takım kaptanlarının aldığı kupa daha sonra Fenerbahçeli oyuncular tarafından havaya kaldırıldı.
  • 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe kupasını aldı!

    Sarı-lacivertli oyuncular kupa sevincini taraftarlarıyla kutladı.
  • 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe kupasını aldı!

    Bazı Medipol Başakşehirli futbolcular tören bitimine kadar sahada kaldı.
  • 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe kupasını aldı!
  • 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe kupasını aldı!
  • 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe kupasını aldı!
  • 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe kupasını aldı!
  • 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe kupasını aldı!
  • 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe kupasını aldı!
  • 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe kupasını aldı!
  • 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe kupasını aldı!
  • 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe kupasını aldı!
  • 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe kupasını aldı!
  • 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe kupasını aldı!
  • 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe kupasını aldı!
  • 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe kupasını aldı!
  • 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe kupasını aldı!
  • 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe kupasını aldı!
  • 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe kupasını aldı!
  • 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe kupasını aldı!
  • 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe kupasını aldı!
  • 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe kupasını aldı!

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