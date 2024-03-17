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        Haberler Spor Futbol İngiltere 7 gollü maçta Manchester United, Liverpool'u eledi! - Futbol Haberleri

        7 gollü maçta Manchester United, Liverpool'u eledi!

        İngiltere'de Manchester United ile Liverpool, FA Cup çeyrek final mücadelesinde karşılaştı. 7 golün atıldığı maçta Manchester United 4-3 kazanarak tur atladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 21:37 Güncelleme: 17.03.2024 - 21:37
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        7 gollü maçta tur Manchester United'ın!
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        İngiltere'de FA Cup çeyrek finalinde Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Manchester United, Liverpool'u uzatmaya giden maçta iki kez geriye düşmesine rağmen yakaladı tur atladı.

        Manchester United, 10. dakikada Scott McTominay'ın golüyle maçta 1-0 öne geçti. Liverpool, 44. dakikada Alexis Mac Allister ve 45. dakikada Muhammed Salah'ın golleriyle, soyunma odasına 2-1 önde gitti.

        Old Trafford'daki maçı bırakmayan Manchester United, 87. dakikada Antony'nin golüyle durumu 2-2 yaptı ve uzatma bölümüne geçildi.

        Liverpool, maçın 105. dakikasında Harvey Elliott ile Manchester United karşısında 3-2 öne geçti.

        Pes etmeyen Manchester United, 112. dakikada Marcus Rashford ve 120+1. dakikada Amad Diallo'nun golleriyle maçı 4-3 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

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