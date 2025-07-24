Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre 7 yılda 170 milyon metreküp atık tarıma kazandırıldı | Son dakika haberleri

        Mardin'de 7 yılda arıtılan 170 milyon metreküp su tarımsal üretime kazandırıldı

        Mardin'de iki ilçede kurulu ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinde 7 yılda 170 milyon metreküp su geri dönüştürülerek tarımsal üretimde kullanıldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürü Murat Erçin, "İki tesisimiz şu an Mardin'deki evsel ve endüstriyel atık suyun yüzde 55'inin arıtımını gerçekleştirmektedir. Mevcut tesislerimizin gerek altyapısı gerekse kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalar sürmekte. Diğer ilçelerimize de arıtma tesisi kazandırılması için çalışmalar devam etmekte" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 14:03 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mardin Büyükşehir Belediyesince 2018'de Kızıltepe ilçesinde 75 bin metrekare alana kurulan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde bu yılın ilk yarısında 7 milyon 155 bin metreküp, Yeşilli ilçesinde 46 bin metrekare alana kurulu tesiste de 1 milyon 754 bin metreküp atık su arıtıldı.

        2

        Tesislerde ayrıca yılın ilk 6 ayında 6 bin 620 ton çamur bertaraf edilerek yaklaşık 120 bin kilovat elektrik üretildi.

        3

        Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla kentteki evsel ve endüstriyel atık suyun yüzde 55'inin arıtımını gerçekleştiren, Kızıltepe ve Yeşilli'nin yanı sıra Artuklu ilçesine de hizmet veren tesislerin kapasitesinin ve sayısının artırılması planlanıyor.

        4

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürü Murat Erçin, kentteki 2 atık su arıtma tesisinin de ileri yüksek teknolojiyle donanımlı çevreci tesisler olduğunu söyledi.

        5

        Bu tesislerde modern tekniklerle evsel ve endüstriyel atık suların arıtıldığını ifade eden Erçin, "Gerek yüzölçümü gerekse nüfus olarak Kızıltepe ve Artuklu kentimizin en büyük ilçeleri. Kızıltepe'deki tesisimiz bu ilçe ile Artuklu ilçemizin yüzde 70'ini, Yeşilli'deki tesis de bu ilçe ile Artuklu'nun kalan yüzde 30'ununun tamamının evsel ve atık sularını arıtmaktadır. Her iki tesisimiz bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 9 milyon metreküp evsel endüstriyel atık su arıtımını tamamlamıştır. 2018 yılında hizmete alınan tesislerimiz bugüne kadar toplamda 170 milyon metreküp evsel ve atık su arıtımı yapmıştır" dedi.

        6

        Erçin, atık suların çevreye ve toprağa zarar verdiğini, yer altı suyuna karışarak kirlettiğini vurgulayarak, bu kapsamda kurulu tesislerin çevreye büyük katkı sağladığını belirtti.

        7

        "Çevreci tesislerimizde arıtılan sular çiftçilerimiz tarafından sulama suyu olarak değerlendirilmekte, böylece toprağa zarar vermemekte, yer altı suyunun kirletilmesinin önüne geçilmektedir." diyen Erçin, tesislerde yıllık ortalama 23 milyon metreküp evsel ve atık suyun arıtılıp temiz olarak çevreye deşarj edildiğini söyledi.

        8

        Erçin, şunları kaydetti: "İki tesisimiz şu an Mardin'deki evsel ve endüstriyel atık suyun yüzde 55'inin arıtımını gerçekleştirmektedir. Mevcut tesislerimizin gerek altyapısı gerekse kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalar sürmekte. Diğer ilçelerimize de arıtma tesisi kazandırılması için çalışmalar devam etmekte. MARSU olarak ilimizdeki tüm içme suyu altyapısını hem de arıtma tesisleri ile atık su altyapımızı iyileştirmeye, kapasitemizi geliştirmeye devam ediyoruz."

        9
        10
        #mardin haberleri
        #HABER
        #biyolojik atık su arıtma
        #tarım
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Yaşadığı kabusu 1 ay önce arkadaşına anlattı!
        Yaşadığı kabusu 1 ay önce arkadaşına anlattı!
        Rus yolcu uçağı düştü
        Rus yolcu uçağı düştü
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"