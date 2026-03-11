Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik 700 kilo bozuk sucuk piyasaya sürülmeden imha edildi

        700 kilo bozuk sucuk piyasaya sürülmeden imha edildi

        Bursa'da 700 kilo bozuk sucuk piyasaya sürülmeden Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 11:22 Güncelleme:
        700 kilo bozuk sucuk ele geçirildi

        Bursa'da 700 kilo bozuk sucuk piyasaya sürülmeden Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi.

        Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetim çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, tüketilmesi sakıncalı olan yaklaşık 700 kilogram sucuğu tespit ederek, imhasını gerçekleştirdi.

        RUHSATSIZ ŞEKİLDE FAALİYET GÖSTERDİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Halk sağlığını korumayı öncelik haline getiren Osmangazi Belediyesi, ilgili kurumlarla iş birliği içinde gerçekleştirdiği denetimlerde kurallara uymayan işletmelere göz açtırmıyor. Bu kapsamda Osmangazi Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü İş Yeri ve Çevre Sağlığı Denetim Birimi ile Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir işletmenin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden gerekli onay belgesi olmadan, ruhsatsız şekilde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

        700 KİLO SUCUK İMHA EDİLDİ

        Denetim kapsamında işletmede detaylı inceleme yapan ekipler, muhafaza şartlarını ve ürünlerin sağlık standartlarına uygunluğunu kontrol etti. İncelemelerde işletmede bulunan sucuklarda küflenme ve bozulma olduğu belirlendi. Tüketilmesi sakıncalı olduğu tespit edilen yaklaşık 700 kilogram sucuk, ekipler gözetiminde imha edilerek piyasaya sürülmesi engellendi. Ayrıca ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen işletme hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem başlatıldı.

        Osmangazi Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü bu denetimlerle hem gıda güvenliğini sağlamayı hem de kurallara uygun şekilde faaliyet gösteren işletmelerin haklarını korumayı hedefliyor. Özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik gerçekleştirilen kontrollerde hijyen şartları, üretim standartları ve resmi izin belgeleri titizlikle inceleniyor.

