719 bin EYT'li "çalışmaya devam" dedi

100 EYT’liden 40’ı çalışmaya devam ediyor Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında mart ayında 1.8 milyon kişi emeklilik başvurusunda bulundu. Emeklilik dilekçesi veren EYT'lilerden yaklaşık 719 bini sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olarak çalışmaya başladı. Bu sayının artması bekleniyor. HABERTÜRK'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

Mart ayında yürürlüğe giren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili kanunla 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanlarda yaş şartı kaldırıldı. Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR’da kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 gün, SSK’lılarda ise 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim ödeme koşulunu yerine getirmiş olan kişi sayısı, kanunun çıktığı tarih itibarıyla 2.2 milyon kişiye ulaşıyordu. Yaş koşulu kaldırıldıktan sonra prim günü ve sigortalılık süresi koşulunu yerine getirenlerden 1.8 milyon kişi emeklilik başvurusunda bulundu. Bunlardan 1.5 milyona yakınının emeklilik işlemleri tamamlandı.

SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı statüsünde emekli olanlar, sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödeyerek 4A’lı (SSK) olarak çalışmaya devam edebiliyorlar. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden EYT’lilerin önemli kısmı mart ayının içinde emeklilik dilekçesi verdikten sonra ertesi gün aynı işyerinde SGDP’ne tabi çalışmaya başladı. Çalışmaya devam eden EYT’lilerden geri kalanı ise 31 Mart’ta çıkış, 1 Nisan’da da SGDP’ye tabi olarak yine aynı işyerinde işe giriş işlemi yaptı.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerine göre, emekli aylığı alarak çalışmaya devam eden işçi sayısı 2022 aralık ayında 945.6 bin, 2023 ocak ayında 909.1 bin, şubat ayında ise 920.1 bin kişi idi. EYT’lilerin emeklilik başvurusu yaptığı mart ayında SGDP’ne tabi emekli işçi sayısı 1 milyon 396.8 bine, nisan ayında ise 1 milyon 639.6 bin kişiye yükseldi.

Emekli işçi sayısı şubat ayına göre 719 bin 470 kişi arttı. Bunlardan 616 bin 97’si erkek, 103 bin 373’ü ise kadınlardan oluşuyor.

Emekli çalışan sayısı arttı Toplam Erkek Kadın 2022 Aralık 945.652 851.479 94.173 2023 Ocak 909.055 816.493 92.562 2023 Şubat 920.119 826.030 94.089 2023 Mart 1.396.795 1.235.969 160.826 2023 Nisan 1.639.589 1.442.127 197.462 Aralık ayına göre fark 693.937 590.648 103.289 Şubat ayına göre fark 719.470 616.097 103.373

AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞANLARA PRİM DESTEĞİ ARTTI

Emeklilik başvurusu yaptıkları tarihten itibaren aynı işyerinde 30 gün içinde işe başlayanların sosyal güvenlik destek primi işveren payında 5 puanlık kısma karşılık gelen tutar hazine tarafından karşılanıyor. Prim desteği, işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor.

Kanun çıktığında 5 puanlık prim desteği işçi başına aylık 500.40 TL ile 3.753 TL arasında değişiyordu. Asgari ücretin artmasıyla birlikte EYT’liler için sağlanan en düşük prim desteği işçi başına aylık 670.72 TL’ye yükseldi. En yüksek prim desteği ise 5.030 TL’ye kadar çıkabilecek.

Mart ve nisan aylarında emeklilik başvurusu yaptıktan hemen sonra SGDP’li olarak çalışmaya devam edenlerin tamamına yakınının aynı işyerinde çalışan kişilerden oluştuğu tahmin ediliyor.

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Emekli olduktan sonra farklı işyerinde çalışmaya başlayanlar ile birlikte emekli işçi sayısının ilerleyen aylarda daha da artması bekleniyor.

NİSAN AYINDA EMEKLİ SAYISI 249.301 BİN KİŞİ ARTTI

Dosya bazında emekli sayısı mart ayında 13 milyon 199.5 bin iken nisan ayında 249 bin 301 kişi artarak 13 milyon 448.8 bine yükseldi. Emekli sayısındaki artış SSK’da 202.020, BAĞ-KUR’da 34.335, Emekli Sandığı’nda ise 12.946 kişi oldu.

Nisan ayında emekli sayısı ne oldu? Toplam emekli SSK BAĞ-KUR Emekli Sandığı 2022 Aralık 13.128.225 8.359.180 2.553.262 2.215.783 2023 Mart 13.199.469 8.414.459 2.552.184 2.232.826 2023 Nisan 13.448.770 8.616.479 2.586.519 2.245.772 Mart ayına göre fark 249.301 202.020 34.335 12.946

İSTANBUL’DA 227.530 EYT’Lİ YENİDEN ÇALIŞMAYI SEÇTİ

Mart ve nisan aylarında sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlayan EYT’lilerden 227 bin 350 kişi İstanbul’dan başvurdu. İstanbul’u 54 bin 610 kişiyle İzmir, 53 bin 752 kişiyle Ankara, 47 bin 681 kişiyle Bursa izledi.

Nüfusu daha fazla olmasına rağmen çalışmaya devam eden EYT’lilerin Ankara’da İzmir’den daha az olması dikkat çekti. Başkent’in memur ağırlıklı yapısının bunda etkili olduğu tahmin ediliyor.

Çalışmaya devam eden EYT'li en çok İstanbul'da 2022 Aralık 2022 Şubat 2023 Mart 2023 Nisan Fark ADANA 17.512 16.512 22.518 28.406 11.894 ADIYAMAN 1.894 1.303 1.355 2.275 972 AFYONKARAHİSAR 4.193 3.934 6.480 7.593 3.659 AĞRI 506 427 525 595 168 AMASYA 2.505 2.423 3.542 3.992 1.569 ANKARA 77.738 75.800 110.376 129.552 53.752 ANTALYA 34.218 35.405 56.388 68.501 33.096 ARTVİN 1.290 1.177 1.539 1.693 516 AYDIN 11.545 11.530 16.479 18.812 7.282 BALIKESİR 14.273 13.592 19.798 22.376 8.784 BİLECİK 4.907 4.754 7.340 8.615 3.861 BİNGÖL 595 498 609 696 198 BİTLİS 292 255 352 392 137 BOLU 4.670 4.429 7.248 8.088 3.659 BURDUR 2.452 2.209 3.402 3.741 1.532 BURSA 55.631 55.077 88.019 102.758 47.681 ÇANAKKALE 6.747 6.607 9.140 10.968 4.361 ÇANKIRI 1.558 1.492 2.266 2.525 1.033 ÇORUM 4.033 3.608 5.754 6.827 3.219 DENİZLİ 14.286 13.943 24.903 28.395 14.452 DİYARBAKIR 3.418 3.146 3.822 4.639 1.493 EDİRNE 4.086 4.041 6.301 7.123 3.082 ELAZIĞ 2.995 2.609 3.260 3.856 1.247 ERZİNCAN 1.150 978 1.440 1.671 693 ERZURUM 2.504 2.200 3.252 3.876 1.676 ESKİŞEHİR 15.185 14.448 21.613 24.031 9.583 GAZİANTEP 14.200 13.039 16.451 24.016 10.977 GİRESUN 2.466 2.362 3.342 3.859 1.497 GÜMÜŞHANE 542 440 556 676 236 HAKKARİ 248 201 235 261 60 HATAY 10.049 6.311 6.776 11.027 4.716 ISPARTA 3.736 3.548 5.088 6.034 2.486 MERSİN 16.352 16.048 21.856 25.132 9.084 İSTANBUL 279.352 279.774 433.102 507.124 227.350 İZMİR 76.901 76.131 115.290 130.741 54.610 KARS 430 343 448 525 182 KASTAMONU 2.650 2.354 3.612 4.267 1.913 KAYSERİ 15.962 15.147 23.837 28.313 13.166 KIRKLARELİ 5.559 5.568 8.683 10.150 4.582 KIRŞEHİR 1.259 1.164 1.582 1.858 694 KOCAELİ 45.633 45.123 69.709 81.894 36.771 KONYA 16.688 15.778 25.185 29.011 13.233 KÜTAHYA 7.574 6.962 10.232 11.695 4.733 MALATYA 3.522 2.093 2.476 4.319 2.226 MANİSA 18.991 18.731 27.458 30.861 12.130 KAHRAMANMARAŞ 6.847 4.043 4.066 8.318 4.275 MARDİN 1.631 1.592 2.061 2.321 729 MUĞLA 13.829 14.214 22.077 26.771 12.557 MUŞ 382 356 430 456 100 NEVŞEHİR 2.491 2.391 3.655 4.140 1.749 NİĞDE 1.705 1.585 2.618 3.013 1.428 ORDU 3.459 3.342 5.377 6.042 2.700 RİZE 2.495 2.303 3.355 3.732 1.429 SAKARYA 11.839 11.629 18.659 20.808 9.179 SAMSUN 9.180 8.870 13.008 14.798 5.928 SİİRT 502 480 644 723 243 SİNOP 1.385 1.304 1.896 2.190 886 SİVAS 3.546 2.968 4.628 5.359 2.391 TEKİRDAĞ 23.151 22.958 38.966 45.117 22.159 TOKAT 2.912 2.703 3.828 4.266 1.563 TRABZON 6.184 6.017 9.060 10.329 4.312 TUNCELİ 172 145 219 263 118 ŞANLIURFA 1.795 1.643 1.922 2.605 962 UŞAK 3.727 3.538 6.102 7.107 3.569 VAN 1.296 1.193 1.504 1.763 570 YOZGAT 1.461 1.245 1.805 2.115 870 ZONGULDAK 6.078 6.019 8.590 9.536 3.517 AKSARAY 2.200 2.015 3.047 3.733 1.718 BAYBURT 270 208 305 377 169 KARAMAN 2.042 1.902 3.006 3.588 1.686 KIRIKKALE 2.337 2.328 3.066 3.301 973 BATMAN 1.069 1.034 1.372 1.539 505 ŞIRNAK 654 627 806 882 255 BARTIN 2.422 2.277 3.396 3.758 1.481 ARDAHAN 82 75 116 147 72 IĞDIR 743 656 785 822 166 YALOVA 5.158 5.078 8.018 8.793 3.715 KARABÜK 2.741 2.649 3.850 4.215 1.566 KİLİS 502 467 520 679 212 OSMANİYE 2.710 2.468 3.001 3.721 1.253 DÜZCE 4.358 4.283 7.398 8.503 4.220 TOPLAM 945.652 920.119 1.396.795 1.639.589 719.470 Not: Fark Şubat ayına göre hesaplanmıştır