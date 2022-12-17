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Haberler Gündem Eğitim Matematik 8'ler Çarpım Tablosu Kolay Ezberleme Alıştırmaları: 8'ler Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?
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8'ler çarpım tablosu kolay ezberleme alıştırmaları: 8'ler çarpım tablosu nasıl ezberlenir?

Çarpım tablosu; çarpma işlemlerini hızlı, kolay ve etkin bir şekilde yapabilmek için kullanılan matematiksel bir tablo olarak ifade edilmektedir. İlkokul eğitiminin daha ilk yıllarından öğretilmeye başlanan ve hayat boyunca karşılaşılan matematik sorularında başvurulan bir tablo olan çarpım tablosunda 1’den 10’a kadar olan sayıların birbirleriyle olan çarpımına yer verilmektedir.

8'ler Çarpım Tablosu Kolay Ezberleme Alıştırmaları: 8'ler Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?

Bu yazımızda da çarpım tablosunun bir parçası olan 8’ler çarpım tablosu ezberleme alıştırmaları hakkında bilgiler yer almaktadır. 8’ler çarpım tablosu ve 8’ler çarpım tablosu ezberleme yöntemlerini bulabileceğiniz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

8’ler Çarpım Tablosu

Her ne kadar, yaklaşık 4000 yıllık bir tarihe sahip olan çarpım tablosunu ilk kullanan uygarlığın Babiller olduğu bilinmekte olsa da günümüzde kullandığımız tabloya benzer ilk çarpım tablosu MÖ. 305 yılında Çin’de ortaya çıkmıştır. 1’den 10’a kadar olan sayıların birbirleriyle olan çarpımını gösteren bir çizelge olan çarpım tablosuna aynı zamanda kerrat cetveli adı da verilmektedir.

Eğitim hayatının ilk yıllarından itibaren öğrenilen ve gerek öğretim hayatı gerekse de hayatın diğer alanında başvurulan bir çizelge olarak karşımıza çıkan çarpım tablosu, yaşamı kolaylaştıran bir çizelge olarak dikkat çekmektedir.

Çarpım tablosunda rakamlar büyüdükçe öğrencilerin zorluk yaşamaya başladıkları bilinmektedir. B sebepler 8’ler çarpım tablosu da üzerine biraz daha fazla eğilmenin gerektiği bir konu olarak öne çıkmaktadır.

Temel olarak 8 rakamının, 1’den 10’a kadar olan sayılarla çarpılması anlamına gelen 8’ler çarpım tablosu aynı zamanda bir toplama tablosu olarak da görülebilir. Örnekse 8x2= 16 ifadesi aynı zamanda 8 sayısının 2 katı anlamına gelmektedir ve bu da 8+8= 16 olarak da gösterilebilmektedir.

Her ne kadar rakamın 8’ler çarpım tablosu; 8 rakamının büyüklüğünden dolayı öğrenciler için göz korkutsa da aşağıda vermiş olduğumuz çizelge üzerinden 8’ler çarpım tablosu ezberleme alıştırmaları kolaylıkla yapılabilir.

Şimdi gelin hep birlikte 8’ler çarpım tablosuna birlikte göz atalım:

8’ler Çarpım Tablosu Ezberleme

  • 8×1 = 8
  • 8×2 = 16
  • 8×3 = 24
  • 8×4 = 32
  • 8×5 = 40
  • 8×6 = 48
  • 8×7 = 56
  • 8×8 = 64
  • 8×9 = 72
  • 8×10 = 80

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