HABERTURK.COM

Elazığ Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan Mine ve Veysel Karabulut çiftinin oğulları Ömer Karabulut, duygulandıran bir çalışmaya imza attı. İlkokul 3. sınıf öğrencisi Ömer Karabulut, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalarak bu süre içerisinde faydalı bir iş yapmaya karar verdi.

Mustafa Uc'un haberine göre, ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlatan minik çocuk, harçlıklarından ve aile yakınlarının katkılarıyla 6 Bin TL topladı. 20 yaş altı çocuklar için verilen sokağa çıkma iznini değerlendiren Ömer, markete giderek topladığı parayla gıda paketleri hazırlattı. Yardım paketlerini alan Ömer, yakınlarının da desteği ile yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Paranın bir bölümü de ihtiyaç sahiplerinin fatura ödemeleri için verildi.

"KAMPANYAMIZ ÇOK GÜZEL DEVAM EDİYOR"

Ömer'in halası Dilek Karabulut Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle 40 gündür hepimiz evdeyiz. Ömer de bu süre zarfında biriktirdiği harçlıklarıyla annesi ve babası adına bir kampanya başlattı. Hedefimiz yardıma muhtaç aileler ve mültecilere ulaşmaktı. Bu ailelere dokunmaktı. Herkes et yesin kampanyası başlattı. Kampanyamız çok güzel devam ediyor. Ömer kendi harçlıklarıyla başlattı. Yakınlarımız ve çevremizin desteği ile çok güzel miktarlara ulaştık. Bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz. toplamda 6 Bin Lira topladık. Yardımlar devam ediyor. Ömer'in topladığı 6 bin Lira ile gıda yardımı yaptık, et aldık. Bunun yanı sıra çalışamayan insanların faturalarını ödedik." dedi.

"İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELER İÇİN YARDIM KAMPANYASI YAPTIM"

Minik Ömer ise yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Salgın hastalık nedeniyle 40 gün evde kaldık. Evde kaldığım süre içerisinde ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası yaptım. 6 Bin TL para topladım. Özellikle yakın akrabalarım maddi destekte bulundu. Halalarım, eniştelerim, dedelerimden destek aldım. Ailemin desteği ile ihtiyaç sahiplerini belirledik. Bugün çocuklar için sokağa çıkma izni çıktı. Ben de bugün dışarı çıkarak topladığım para ile alışveriş yaptım. Bu yardımları maddi durumu iyi olmayan ailelere teslim edeceğiz."

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!