5 Şurada Paylaş!









EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE 25'E ÇIKIYOR

Emekliye yeni zam oranları için hazırlanan önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Yüzde 25'lik maaş zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak.

Emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak.