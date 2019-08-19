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HaberlerSavunma Sanayi90'dan vuracak! - Haberler

TSK'nin Vuran sayısı 90'a ulaştı

AA

lk kez geçen ay TSK envanterine giren Vuran zırhlı araçlarının sayısı artıyor. BMC tarafından TSK'ye teslim edilen araç sayısı 90'ı buldu. Vuran, terörle mücadele ve hudut görevleri kapsamında, hassas nokta veya tesis koruma, karakollar arası devriye, konvoy koruması, bölge, nokta ve yol keşfi, fiziki sınır emniyetinin sağlanması görevlerini icra edebiliyor

vuran

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ( TSK) zırhlı araç envanteri Vuran ile güçlendiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (TTZA) Projesi ile güvenlik güçlerine teknolojinin sunduğu olanaklarla güvenlik seviyesi, manevra ve hareket kabiliyeti artırılmış yeni zırhlı kara araçları temin ediliyor.

Bu kapsamda güvenlik güçlerinin envanterine geçen ay yeni bir araç katıldı. BMC tarafından üretilen Vuran 4x4, TSK envanterindeki yerini aldı. Geçen sürede gerçekleştirilen teslimatlarla Vuran araçlarının sayısı hızla arttı. TSK envanterine giren Vuran zırhlı aracı sayısı 90'a ulaştı.

Vuran taktik tekerlekli zırhlı aracı, terörle mücadele ve hudut görevleri kapsamında, hassas nokta veya tesis koruma, karakollar arası devriye, konvoy koruması, bölge, nokta ve yol keşfi, fiziki sınır emniyetinin sağlanması görevlerini icra edebiliyor.

Vuran, yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı korumasına sahip bulunuyor.

Araçlar, güçlü motor ve aktarma organlarıyla muharebe yüklü ağırlıkta yüksek hareket kabiliyetiyle görev yapabiliyor.

Araçlara çeşitli görevleri icra edebilmek amacıyla farklı ekipmanların entegrasyonu sağlanabiliyor.

9 personel taşıyabilen Vuran, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Vuran, yüzde 60 dik eğim tırmanma, yüzde 30 yan eğim ve 80 santimetre sudan geçebilme özelliklerine sahip bulunuyor.

Araçlarda, uzaktan komutalı silah sistemi, merkezi lastik şişirme sistemi, patlak gider, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme donanımı yer alıyor.

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