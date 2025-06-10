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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 98 metrelik mega yat 'Aviva' Fethiye'de - İş-Yaşam Haberleri

        98 metrelik mega yat 'Aviva' Fethiye'de

        Dünyanın en büyük yatlarından 98 metrelik 'Aviva' Fethiye limanına demirledi. 25 kişilik mürettebatın görev yaptığı 4 katlı yatta, 40 süit odası ve 2 sürat botu girişi bulunuyor. Mega yatın yakıt ikmali sonrası Fethiye'den ayrılacağı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 10.06.2025 - 17:05 Güncelleme: 10.06.2025 - 17:14
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        98 metrelik mega yat Fethiye'de
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        Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Aviva", yakıt ikmali için Muğlanın Fethiye ilçesine geldi. Cayman Adaları bayraklı 98 metre uzunluğundaki yat, Fethiye Limanına yanaştı.

        Aliağa Rafinerisinden tankerle getirilen akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı.

        Bahamalar merkezli İngiliz iş adamı Joe Lewis için inşa edilen Aviva, 68 metrelik Aviva III'ün yerini aldı.

        Aviva, selefi gibi Reymond Langton tarafından tasarlandı ve Lemwerder merkezli Almanya merkezli tersane Abeking & Rasmussen tarafından inşa edildi.

        Geminin gövdesi Flensburger Schiffbau-Gesellschaft'ta yapılırken ve 2015 yılında suya indirildi.

        Aviva, Lewis'in yüzen evi ve ofisi görevi görüyor ve kapalı, tam boyutlu bir padel tenis kortuna sahip.

        25 kişilik mürettebatın görev yaptığı 4 katlı yatta, 40 süit odası ve 2 sürat botu girişi bulunuyor.

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