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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek maçının hazırlıklarını sürdürdü

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek maçının hazırlıklarını sürdürdü

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda Bosna Hersek ile 2 Temmuz Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 22:56 Güncelleme:
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        12 Dev Adam'da Bosna Hersek maçı mesaisi!

        2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda Bosna Hersek ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

        Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre milliler, BJK Akatlar Spor Salonu'nda başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yaklaşık 2 saat süren antrenman gerçekleştirdi.

        İdmanı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, başkan vekili Harun Erdenay ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

        2 Temmuz Perşembe günü Bosna Hersek'le maça çıkacak olan A Milli Basketbol Takımı, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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