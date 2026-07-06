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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsviçre maçı kadrosu açıklandı

        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsviçre maçı kadrosu açıklandı

        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde İsviçre ile oynayacağı maçın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 12:11 Güncelleme:
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        12 Dev Adam'ın İsviçre maçı kadrosu açıklandı

        FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 6. ve son maçında bugün İsviçre'yi ağırlayacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

        Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak maçta mücadele edecek milli sporcular şunlar:

        Adem Bona, Alperen Şengün, Berk İbrahim Uğurlu, Cedi Osman, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.

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