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        Haberler Spor Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu! - Voleybol Haberleri

        A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu!

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenecek 2025 Dünya Şampiyonası'nda grup aşamasında Japonya, Kanada ve Libya ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 17:18 Güncelleme: 14.09.2024 - 17:18
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        Dünya Kupası'ndaki rakipler belli oldu!
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        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'nın kura çekimi, Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirildi.

        İlk kez 32 takımın katılımıyla düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, G Grubu'nda Japonya, Kanada ve Libya ile eşleşti.

        Kura çekimi sonrası gruplar şöyle oluştu:

        A Grubu: Filipinler, İran, Mısır, Tunus

        B Grubu: Polonya, Hollanda, Katar, Romanya

        C Grubu: Fransa, Arjantin, Finlandiya, Güney Kore

        D Grubu: ABD, Küba, Portekiz, Kolombiya

        E Grubu: Slovenya, Almanya, Bulgaristan, Şili

        F Grubu: İtalya, Ukrayna, Belçika, Cezayir

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        G Grubu: Japonya, Kanada, Türkiye, Libya

        H Grubu: Brezilya, Sırbistan, Çekya, Çin

        Şampiyonada 32 takım, dörderli sekiz grupta mücadele edecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın beşinci kez katılacağı organizasyonda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler, bir üst tura yükselecek. Bu turun ardından ise çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final maçları oynanacak.

        2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası, gelecek yıl 12-28 Eylül tarihlerinde yapılacak.

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