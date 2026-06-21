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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında 10 basamak birden düştü

        A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında 10 basamak birden düştü

        A Milli Futbol Takımı üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından FIFA sıralamasında 10 basamak birden geriledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 17:33 Güncelleme:
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        Millilerimiz'e FIFA sıralamasında kötü haber!

        2026 Dünya Kupası öncesi FIFA sıralamasında 22. sırada olan A Milli Futbol Takımı'nın, Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleriyle turnuvaya veda etmesinin ardından güncellenen FIFA sıralamasındaki yeri değişti.

        Ay-yıldızlılar 10 basamak birden düşerek 32. sıraya geriledi. Milliler, 1550.13 puan ile Ukrayna’nın bir üst basamağında yer alıyor. Ukrayna savaşı nedeniyle müsabakalardan men edilen Rusya ise bu ikilinin ardından 34. sırada bulunuyor.

        Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki rakiplerinden ABD 13, Avustralya 25, Paraguay 37. basamakta sıralandı. 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in zirvedeki yeri değişmezken İspanya, ikinciliği Fransa’ya kaptırdı.

        FIFA sıralamasında ilk 10 sırayı alan ülkeler ve puanları şöyle:

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        1. Arjantin: 1889.06

        2. Fransa: 1887.11

        3. İspanya: 1856.03

        4. İngiltere: 1847.68

        5. Brezilya: 1772.01

        6. Fas: 1769.98

        7. Hollanda: 1764.40

        8. Almanya: 1760.46

        9. Portekiz: 1755.09

        10. Belçika: 1733.93

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