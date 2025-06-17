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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda sahne alıyor! - Basketbol Haberleri

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda sahne alıyor!

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında yarın Fransa ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 09:36 Güncelleme: 17.06.2025 - 09:36
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        Kadın Milliler Avrupa'da sahne alıyor!
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        Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

        Millilerin grubundaki diğer karşılaşmada ise ev sahibi Yunanistan ile İsviçre, yarın saat 20.30'da karşılaşacak.

        AVRUPA ŞAMPİYONASI KADROSU

        Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

        Elif Bayram, Pelin Derya Bilgiç, Sinem Ataş, Teaira McCowan, Sevgi Uzun, Alperi Onar, Tilbe Şenyürek, Olcay Çakır Turgut, Gökşen Fitik, Derin Erdoğan, Esra Ural Topuz, Elif İstanbulluoğlu.

        TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI

        A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki maç programı şöyle:

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        18 Haziran Çarşamba:

        17.30 Türkiye-Fransa

        19 Haziran Perşembe:

        17.30 İsviçre-Türkiye

        21 Haziran Cumartesi:

        20.30 Yunanistan-Türkiye

        TURNUVA FORMATI

        Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonada 16 takım, 4 grupta mücadele edecek.

        Gruplarında ilk 2 sırayı alan ülkeler, doğrudan çeyrek finale yükselecek.

        Çeyrek final karşılaşmalarını kazanan ekipler, son 4'e kalacak. Çeyrek finalin kaybedenleri ise klasman maçları yapacak.

        Turnuva, üçüncülük ve final maçıyla tamamlanacak.

        Şampiyonada grup maçları 18-22 Haziran, çeyrek finaller 24-25 Haziran, yarı final ve klasman müsabakaları 27 Haziran, final, üçüncülük, beşincilik ve yedincilik maçları ise 29 Haziran'da oynanacak.

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