A Milli Takım Dünya Kupası fikstürü: Türkiye - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Dünya Kupası maçları
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na Avustralya karşısında start veriyor! Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği Türkiye - Avustralya maçının tarihi ve saati netleşti. Peki, Ay-Yıldızlılar ilk sınavını ne zaman verecek, Dünya Kupası fikstüründe hangi maçlar var?
24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine dönen A Milli Takım’ın ilk rakibi belli oldu! Türkiye - Avustralya maçı için geri sayım başlarken, maçın oynanacağı tarih, saat ve tüm fikstür detayları merak konusu. İşte millilerin Dünya Kupası programı…
TÜRKİYE - AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Takım’ın Avustralya ile karşı karşıya geleceği Dünya Kupası mücadelesi, 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07.00’de başlayacak. Erken saatlerde oynanacak bu önemli karşılaşma, millilerin turnuvadaki ilk sınavı olacak.
TÜRKİYE DÜNYA KUPASI MAÇLARI
A Milli Takım’ın turnuvadaki maç programı netleşti. Ay-yıldızlılar, üç kritik karşılaşmada sahne alacak:
Türkiye – Avustralya: 14 Haziran Pazar günü saat 07.00
Türkiye – Paraguay: 20 Haziran Cumartesi günü saat 06.00
Türkiye – ABD: 26 Haziran Cuma günü saat 05.00
Sabahın erken saatlerinde oynanacak bu mücadeleler, millilerin gruptaki kaderini belirleyecek ve üst tur yolunda büyük önem taşıyacak.