A Spor yayın akışı Trabzonspor Ümraniyespor maçına sayılı saatler kala sporseverler tarafından araştırılıyor. A Spor ekranlarında yayınlanacak Trabzonspor Ümraniyespor maçı saat kaçta? İşte, A Spor yayın akışı ve frekans bilgileri...
A SPOR YAYIN AKIŞI - 14 TEMMUZ 2021
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A SPOR FREKANS BİLGİLERİ
FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
D-SMART: 80. kanal
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal.
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