A101 24 Ocak Perşembe! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda indiirmli ne var?

A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da pek çok ürünü tüketicilere indirimli fiyatlarla sunulacağını haber evriyor. A101'de bu hafta öne çıkan ürünler arasında HD televizyon, tablet, cep telefonu, elektrikli süpürge gibi pek çok elektronik cihazın yanında küçük ev aletleri, mutfak gereçleri ev tektili ürünler, oyuncaklar ve gıda ürünleri yer alıyor. İşte 24 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu