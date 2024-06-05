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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 aktüel 6 Haziran 2024: A101'de bu hafta neler var? A101'e tiny house, kano ve şişme bot geliyor

        A101'de bu hafta neler var? 6 Haziran'da A101'e tiny house, kano ve şişme bot geliyor

        A101'de bu hafta birçok ürün satışa çıkıyor! Yeni dönemin konut alternatifi olan tiny house başta olmak üzere; evini yenilemek isteyenler için de küçük, büyük birçok ev eşyası geliyor! İşte, 6 Haziran 2024 online aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 10:44 Güncelleme: 05.06.2024 - 10:44
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        1

        A101 6 Haziran 2024 aktüel kataloğu... A101'e bu hafta ilginç birçok ürün satışta; tiny house, şişme bot, kanu seti başta olmak üzere yatak, mobilya, güneş kremi, küçük ev aletleri, buzdolabı ve telelevizyon gibi birçok ürün raflardaki yerini aldı. İşte, A101 6 Haziran 2024 online aktüel kataloğu...

        2

        Escamp 6500 Flat Tiny House 399.900 TL

        3

        Zigon Sehpa 3'lü 799 TL

        Çok Amaçlı Mutfak Bangosu 1.299 TL

        Therapy Süngerli Yatak 1.899 TL

        Bamboo Yaylı Yatak 2.099 TL

        4

        Plaj Şemsiyesi 369 TL

        Bestway Lisanslı Çocuk Şişme Kolluk 79 TL

        Lisanslı Kulaklı Deniz Simidi 149 TL

        Çocuk Şişme Can Yeleği 89 TL

        Deniz Makarnası 29,50 TL

        5

        Hascevher Tava ve Sahan Seti 479 TL

        Lava Döküm Izgara Tavası 699 TL

        Manuel Kollu Rende 279 TL

        Ahşap Saplı El Yakmaz Sac Kavurma Tavası 159 TL

        6

        Pirge Duo Profesyonel Kasap Kurban Bıçak Seti 3'lü 849 TL

        Et Dövme Demiri 149 TL

        Castle Piknik Termosu 6,5 L 249 TL

        Aprilla Kablosuz Sinek Öldürücü 249 TL

        7

        Nivea bronzlaştırıcı 295 TL

        Ambre Solaire 50 faktör güneş kremi 375 TL

        Nivea 30 faktör güneş kremi 345 TL

        8

        Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge 6.499 TL

        Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL

        Kiwi Türk Kahve Makinesi 799 TL

        Kiwi Buharlı Temizleyici 749 TL

        Arzum Cleancompact Elektrikli Süpürge 2.999 TL

        Arzum Starry El Belnder Seti 1.199 TL

        Aprilla Saç Kurutma Makinesi 279 TL

        9

        Kütahya Porselen fincan takımı 12 parça 329 TL

        Bambum kahvaltı seti 329 TL

        Paşabahçe reçellik altılı 99.50 TL

        10

        FLV 3 çekmeceli dondurucu 6.299 TL

        SEG NO frost buzdolabı 14.999 TL

        G'W ankastre set üçlü 5.999 TL

        11

        Bestway Portatif Oyun Havuzu 399 TL

        Bestway Sultan Deniz Yatağı 329 TL

        Bestway Glider Silikon Yüzücü Bonesi 69 TL

        12

        Hydro-Force Rapid X3 Şişme Kano Seti 3 Kişilik 6.499 TL

        Hydro- Force Mirovia Pro- Sport Bot 25.999 TL

        Hydro- Force Rapid X2 Şişme Kano Seti 2 Kişilik 4.999 TL

        13

        Toshiba 65" 4K Ultra HD Android Tv 19.999 TL

        JVC 55' 4K Ultra HD Smart tv 13.999 TL

        JVC 50' UHD Smart Led Tv 11.499 TL

        Toshiba 43' UHD Smart Led Tv 9.999 TL

        Hi-Level 32' Webos HD Ready Tv 4.799 T

        Onvec X100 Akıllı Kamera 749 TL

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