A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli liste yayınlandı. Aldın Aldın A101 aktüel kampanyalı ürünlerinde oyuncak, şişme bot, tiny house, tencere ve tava çeşitlerine varıncaya kadar geniş bir ürün grubu müşterisiyle buluşuyor. Peki 6 Haziran Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimli olacak?