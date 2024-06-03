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        Haberler Bilgi Alışveriş A101’e Tiny House geliyor! 6 Haziran Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimli olacak?

        A101'e Tiny House geliyor! A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimli olacak?

        A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Tiny House var. Şişme bot ve kano ürünleri, tam kablosuz kulaklıklar ve akıllı televizyonlarda indirimli ürünler arasında bulunuyor. Tiny House 399. 999 TL'den satışa sunulacak. A101 aktüel 6 Haziran kataloğu birbirinden çeşitli ürün yelpazesi ile dikkat çekiyor. İşte fırsatlarla dolu A101 aktüel ürünler indirim listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 12:54 Güncelleme: 03.06.2024 - 12:55
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        A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli liste yayınlandı. Aldın Aldın A101 aktüel kampanyalı ürünlerinde oyuncak, şişme bot, tiny house, tencere ve tava çeşitlerine varıncaya kadar geniş bir ürün grubu müşterisiyle buluşuyor. Peki 6 Haziran Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimli olacak?

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        A101 AKTÜEL KATALOĞUNDA BU HAFTA NELER VAR?

        Escamp 6500 Flat Tiny House 399.900 TL

        SEG No- Frost Buzdolabı 14.999 TL

        Toshiba 65" 4K Ultra HD Android Tv 19.999 TL

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        Flavel 3 Çekmeceli Dondurucu 6.299 TL

        JVC 55' 4K Ultra HD Smart tv 13.999 TL

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        JVC 50' UHD Smart Led Tv 11.499 TL

        Toshiba 43' UHD Smart Led Tv 9.999 TL

        Hi-Level 32' Webos HD Ready Tv 4.799 TL

        Onvec X100 Akıllı Kamera 749 TL

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