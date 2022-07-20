A101'de bu hafta; Çift ve tek kişilik lastikli çarşaf, vakumlu yemek kabı, Beliva midi fırın, Kiwi blender seti, Rubens ayaklı vantilatöri Reeder cep telefonu, Piranha kablolu kulaklık, Piranha akıllı saat, Felix yağ ve su ölçer baskül, bahçe metal oturma grubu, askılı salıncak gibi birçok fırsat raflarda yerini alacak. İşte 21 Temmuz Perşembe aldın aldın ürünleri...