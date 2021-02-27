Her hafta müşterilerine birbirinden uygun fiyatlı markaları ürünleri müşterilerine sunan A101 ve BİM'de bu haftada indirimli ürünler raflardaki yerini alıyor. Hı-Level Android Smart Led TV, Reeder akıllı telefon, Buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinesi gibi birçok marka ürünler indirimli fiyatlarla alışseverler ile buluşuyor. İşte 4 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu ve BİM 2 Mart aktüel ürünler kataloğu haberimizde...