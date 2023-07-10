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        A101'de üç tekerlekli elektrikli moped geliyor! 13 Temmuz Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi

        Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan A101 aktüel ürünler kataloğu 13 Temmuz Perşembe gününe özel ürünlerle yayınlandı. A101 13 Temmuz Perşembe aktüel ürünler kataloğunda elektrikli süpürgeden blender setine, yağsız fritözden elektrikli mopede ve 3'lü koltuktan berjere kadar onlarca farklı ürün satışa çıkıyor. İşte 13 Temmuz Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 14:04
        1

        A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesi her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden farklı onlarca ürünle satışa sunuluyor. 13 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan üç tekerlekli elektrikli moped, üçlü koltuk, berjer ve akülü araba dikkat çekti. Aktüel ürünler kataloğundaki elektrikli süpürge, fritöz airfreyer, ayak masaj aleti, termos ve tencere seti 13 Temmuz Perşembe gününden itibaren satışa çıkıyor. İşte A101 aktüel ürünler 13 Temmuz kataloğu tam fiyat listesi...

        2

        13 TEMMUZ A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 25.990,00 TL

        3

        3'lü Koltuk 2.799,00 TL

         

        4

        Konserve Köpek Maması 14,90 TL

        Mini Hortum Makarası Seti 549,00 TL

        Sulama Zamanlayıcı 599,00 TL

        Termos 20L 299,00 TL

        5

        Tencere Seti 499,00 TL

        Tava Seti 169,00 TL

        6

        Akülü Araba 2.990,00 TL

        Ahşap Kaykay 199,90 TL

        7

        Kilim 159,00 TL

        Viskon Elbise 139,00 TL

        8

        Yağlı Dilimli Tost Peyniri 739,00 TL

        Süzme Peynir 72,50 TL

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