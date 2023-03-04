Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

A101'e elektrikli katlanır bisiklet geliyor! 9 Mart Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu

Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu, 9 Mart Perşembe indirim listesi yayınlandı. Haftanın 'Aldın Aldın' ürünleri arasında birbirinden farklı onlarca ürün yer alıyor. A101 9 Mart aktüel ürünler kataloğunda yer alan onlarca ürün Perşembe gününden itibaren raflardaki yerini alacak. İşte, 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • A101'e elektrikli katlanır bisiklet geliyor! 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?

    A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi her hafta olduğu gibi bu hafta da farklı ürünlerle yayınlandı. 9 Mart Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan beyaz eşya çeşitleri, küçük ev aletleri, koltuk takımı ve elektrikli katlanır bisiklet geliyor. İşte, A101 9 Mart aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
  • A101'e elektrikli katlanır bisiklet geliyor! 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?

    A101 9 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM FİYAT LİSTESİ

    No-Frost Buzdolabı 7.899,00 TL

    9 kg Çamaşır Makinesi 5.799,00 TL

    4 Programlı Bulaşık Makinesi 4.699,00 TL

    Büro Tipi Buzdolabı 2.899,00 TL
  • A101'e elektrikli katlanır bisiklet geliyor! 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?

    Dikiş Makinesi 1.799,00 TL

    El Blender Seti 499,00 TL

    Çay Makinesi 679,00 TL

    Türk Kahvesi Makinesi 649,00 TL

    Mini Tost Makinesi 249,00 TL

    El Mikseri 299,00 TL

    Elekrikli Süpürge 699,00 TL

    Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 149,00 TL
  • A101'e elektrikli katlanır bisiklet geliyor! 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?

    Altın Fileli Porselen Fincan Takımı 12 Parça 229,95 TL

    Tava ve Sahan Set 299,95 TL

    Porselen Kahvaltı Tabağı Çeşitleri 29,95 TL

    Düdüklü Tencere Seti 529,95 TL

    Patates Soğan Sepeti 2'li 139,95 TL
  • A101'e elektrikli katlanır bisiklet geliyor! 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?

    Elektrikli Katlanır Bisiklet 8.999,00 TL

    29 Jant Alüminyum Bisiklet 3.999,00 TL

    27,5 Jant Alüminyum Bisiklet 3.899,00 TL
  • A101'e elektrikli katlanır bisiklet geliyor! 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?

    Koltuk Takımı 6.490,00 TL

    Metal Ayaklı 6 Kişilik Masa Takımı 2.990,00 TL
  • A101'e elektrikli katlanır bisiklet geliyor! 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?

    Ütü Masası 279,95 TL

    Kanatlı Kurutmalık 159,95 TL

    Kirli Çamaşır Sepeti 99,95 TL

    Organizer Sepet 22,50 TL

    Çamaşır Sepeti 49,95 TL

    Çantalı Vakumlu Hurç 69,95 TL
  • A101'e elektrikli katlanır bisiklet geliyor! 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?

    Plastik Duvar Boyası 179,95 TL

    Kapı Boyası 279, 95 TL

    El Arabası 449,00 TL

    Takım Çantası 99,95 TL
  • A101'e elektrikli katlanır bisiklet geliyor! 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?

    Çift Kişilik Nevresim Seti 269,00 TL

    Tek Kişilik Nevresim Seti 209,00 TL

    Keçeli Ütü Masası Kılıfı 39,95 TL

    Bulaşık Altlığı 19,95 TL

    Bayan Sporcu İspanyol Paça Pantolon 99,95 TL

    Bayan Sporcu Crop/ Tayt Takımı 129,00 TL
  • A101'e elektrikli katlanır bisiklet geliyor! 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?

    Pilavlık Pirinç 30,90 TL

    Domates Salçası 18,50 TL

    Peynirli Börek 44,90 TL

    Piliç Nugget 38,50 TL

    Siyah Zeytin 74,90 TL

    Mısır Gevreği 59,00 TL
  • A101'e elektrikli katlanır bisiklet geliyor! 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?

    Kağıt Havlu 69,50 TL

    Toz Deterjan 175,00 TL

    Cips Çeşitleri 23,50 TL

    Çikolata Çeşitleri 46,95 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.