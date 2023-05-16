Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan A101, her hafta olduğu gibi bu hafta da pek çok ürünü satışa çıkardı. A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan; televizyon, beyaz eşya çeşitleri, küçük ev aletleri, sandıklı bazalı L köşe koltuk 18 Mayıs Perşembe günü itibarıyla satışa çıkıyor. İşte 18 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler tam liste...