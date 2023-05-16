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A101'e L köşe koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor! 18 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesi

A101 aktüel ürünler kataloğu, birbirinden farklı onlarca ürünle yayınlandı. 18 Mayıs 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan L koltuk takımı, halı yıkama makinesi ve Air Friyer dikkat çekti. İşte 18 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...

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  • A101'e L köşe koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor! 18 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda beyaz eşya ve küçük ev aletleri indirimde!

    Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan A101, her hafta olduğu gibi bu hafta da pek çok ürünü satışa çıkardı. A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan; televizyon, beyaz eşya çeşitleri, küçük ev aletleri, sandıklı bazalı L köşe koltuk 18 Mayıs Perşembe günü itibarıyla satışa çıkıyor. İşte 18 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler tam liste...
  • A101'e L köşe koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor! 18 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda beyaz eşya ve küçük ev aletleri indirimde!

    18 MAYIS PERŞEMBE A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM FİYAT LİSTESİ

    5 Programlı Bulaşık Makinesi 5.499,00 TL

    6 kg Çamaşır Makinesi 5.099,00 TL

    No-Frost Buzdolabı 8.399,00 TL

    Termosifon 100 L 3.199,00 TL
  • A101'e L köşe koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor! 18 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda beyaz eşya ve küçük ev aletleri indirimde!

    Yağsız Fritöz Air Fryer 2.199,00 TL

    Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 1.899,00 TL 

    Cep Telefonu 3.499,00 TL

    Dikey Süpürge 699,00 TL
  • A101'e L köşe koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor! 18 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda beyaz eşya ve küçük ev aletleri indirimde!

    Sandıklı Bazalı L Köşe Koltuk 5.990,00 TL

    Sandıklı Bazalı L Köşe Koltuk 5.990,00 TL

    Üçlü Koltuk 4.490,00 TL
  • A101'e L köşe koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor! 18 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda beyaz eşya ve küçük ev aletleri indirimde!

    Plastik Duvar Boyası 179,95 TL

    4+1 Merdiven 349,95 TL

    Seyyar Makaralı Uzatma Kablosu 249,95 TL
  • A101'e L köşe koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor! 18 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda beyaz eşya ve küçük ev aletleri indirimde!

    Derin Tencere 199,95 TL

    Krep Tavası 79,95 TL

    Metal Dolap İçi Düzenleyici Raf 24,95 TL
  • A101'e L köşe koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor! 18 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda beyaz eşya ve küçük ev aletleri indirimde!

    Piknik Sepeti 74,95 TL

    Kare Kase 17,50 TL

    Benekli Kapaklı Kase 39,95 TL

    Plastik Kapaklı Kare Cam Kase 109,95 TL
  • A101'e L köşe koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor! 18 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda beyaz eşya ve küçük ev aletleri indirimde!

    Tuşlu Org 399,00 TL

    Oyuncak Köpekçik Oyun Parkı 199,95 TL

    Sünger Atan 2'li Oyuncak 134,95 TL
  • A101'e L köşe koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor! 18 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda beyaz eşya ve küçük ev aletleri indirimde!

    Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti 149,00 TL

    Büyük Boy Valiz 599,00 TL

    Bay Yarım Kollu Şortlu Pijama Takımı 119,00 TL
  • A101'e L köşe koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor! 18 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda beyaz eşya ve küçük ev aletleri indirimde!

    Dondurulmuş Piliç Kanat 99,90 TL

    Dana Kangal Sucuk 79,90 TL

    Dondurulmuş Çıtır Çubuk Patates 47,50 TL
  • A101'e L köşe koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor! 18 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda beyaz eşya ve küçük ev aletleri indirimde!

    Bebek Bezi Çeşitleri 169,00 TL

    Hepsi 1 Arada Bulaşık Makinesi Tableti 199,00 TL

    Saç Boyası Çeşitleri 29,95 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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