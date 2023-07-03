A101'e notebook, kanepe, teleskop ve drone geliyor!

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan A101 her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden farklı ürünleri satışa sunuyor. 29 Haziran aktüel kataloğunda yer alan elektrikli motorlu bisiklet, marka mayo, spor ayakkabı, terlik ve lüks kol saatleri dikkat çekmişti. 6 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda ise notebook, kanepe, teleskop ve drone satışa çıkıyor. İşte A101 6 Temmuz Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...