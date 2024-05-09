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        Haberler Ekonomi Alışveriş A101, ŞOK ve BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? A101, ŞOK ve BİM Mayıs aktüel kataloğu (9-14 Mayıs) - Alışveriş Haberleri

        Mayıs ayında hangi ürünler rafta? A101, ŞOK ve BİM güncel aktüel kataloğu

        A101, BİM ve ŞOK her hafta farklı ürünlerin getirildiği aktüel kataloğu yayınlıyor. 9-14 Mayıs haftasında üç markette; beyaz eşya, teknolojik aletler, mobilya, mutfak gereçleri gibi birçok ürün var. İşte, A101, ŞOK ve BİM 9-14 Mayıs aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 10:25 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:25
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        Üç zincir market olan BİM, A101 ve ŞOK marketler her hafta farklı aktüel kataloğu yayınlıyor. Aktüeller kapsamında her hafta farklı kategoride birçok ürün yer alıyor. Bu hafta marketlerde beyaz eşya, küçük ev aletleri, mobilya, nevresim takımları, hazır giyim gibi birçok indirimli ürün var. İşte; A101, BİM ve ŞOK aktüel katalogları...

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        A101'DE BU HAFTA NELER VAR?

        A101, 9 Mayıs aktüel kataloğunda birçok ürüne yer verdi. Bu hafta markete beyaz eşya ve küçük ev aletleri kategorisinden birçok elektronik eşya geldi.

        A101 9 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU

        Pierre Cardin Saç Düzleştirici 399 TL

        Pierre Cardin Saç Şekillendirici 549 TL

        Pierre Cardin Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 599 TL

        Pierre Cardin Dijital Baskül 219 TL

        HUTT Yağsız Fritöz Airfryer 1.899 TL

        Arzum Starry El Blender Seti 1.199 TL

        Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 3.299 TL

        Kiwi Dikiş Makinesi 1.999 TL

        Arzum Cookart Eco Midi Fırın 2.799 TL

        Sinbo Stand Mikser - Hamur Yoğurma Makinesi 1.999 TL

        3

        Kiwi Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 4.999 TL

        SEG Çamaşır Makinesi 9.999 TL

        SEG No- Frost Buzdolabı 19.999 TL

        Flavel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL

        A101 ALDIN ALDIN 9 MAYIS AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

        BİM, 10 Mayıs aktüel kataloğu kapsamında benzinli ATV getiriyor. Bunun yanı sıra; mobilya, mutfak aletleri ve çocuk oyuncakları da katalogta yer alan ürünlerden.

        BİM 10 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU

        Skyjet 110cc Off Road Benzinli ATV 49.999 TL

        Kuba Speedlight Pro İnce Teker E-Bike 17.999 TL

        Rookie 20 Jant 21 Vites Amortisörlü Venti 3.199 TL

        Braun Blender Seti 1. 799 TL

        Philips Air Fryer 6.199 TL

        Kumtel Air Fryerli Mini Fırın 2.999 TL

        3 Kapaklı Beyaz Gardırop 2.499 TL

        Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı 4.299 TL

        Desenli Katlanır Masa 499 TL

        BİM 10 MAYIS AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR?

        ŞOK, 8-14 Mayıs aktüel kataloğunda Anneler Günü'ne özel ürünler sunuyor. Kahve makineleri başta olmak üzere çeşitli kozmetik ürünler de var.

        ŞOK 8-14 MAYIS AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

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