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        Haberler Ekonomi Alışveriş Şok'ta bu hafta Anneler Günü teması var! Şok aktüel kataloğu 8-14 Mayıs: Şok indirimli ürünler listesi - Alışveriş Haberleri

        ŞOK aktüel kataloğu 8- 14 Mayıs: ŞOK'ta bu hafta Anneler Günü teması var!

        ŞOK market, bu Pazar günü kutlanacak Anneler Günü temasıyla kahve makineleri, pijama takımları, makyaj malzemeleri ve parfüm gibi ürünler getiriyor. İşte, ŞOK 8-14 Mayıs aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 10:04 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:23
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        ŞOK akteül kataloğu 8-14 Mayıs... ŞOK, Anneler Günü temasıyla bu hafta filtre kahve makibesi, Türk kahvesi makinesi başta olmak üzere mutfak gereçleri, tekstil ürünleri ile kişisel bakım-kozmetik ürünleri getiriyor. İşte, ŞOK 8-14 Mayıs aktüel kataloğu...

        ŞOK 8-14 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU

        Royaltea çay makinesi 1.099 TL

        Arzum Türk kahvesi makinesi 1.199 TL

        Bonjour filtre kahve makinesi 1.599 TL

        2

        Dantelli Babet Çorabı 29.95 TL

        Straplez Sütyen Ribanalı 199 TL

        Kadın Pijama Takımı 229 TL

        Kız Çocuk Pijama Takımı 199 TL

        Kadın Ribanalı Tek Alt 89.95 TL

        Kadın Atlet Ribanalı 99.95 TL

        3

        ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR?

        Nivea erkek kadın fresh 78 TL

        Garnier makyaj temizleme suyu 74 TL

        Palette saç boyası 79 TL

        4

        Rinso 10 kilo deterjan 239 TL

        Beyaz kağıt havlu 59 TL

        Elidor şampuan 69 TL

        5

        MİS puding 9 TL

        Dana kokteyl sosis 99 TL

        İçim yoğurt 36 TL

        MİS tulum peyniri 79 TL

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