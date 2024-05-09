ŞOK aktüel kataloğu 8- 14 Mayıs: ŞOK'ta bu hafta Anneler Günü teması var!
ŞOK market, bu Pazar günü kutlanacak Anneler Günü temasıyla kahve makineleri, pijama takımları, makyaj malzemeleri ve parfüm gibi ürünler getiriyor. İşte, ŞOK 8-14 Mayıs aktüel kataloğu...
ŞOK akteül kataloğu 8-14 Mayıs... ŞOK, Anneler Günü temasıyla bu hafta filtre kahve makibesi, Türk kahvesi makinesi başta olmak üzere mutfak gereçleri, tekstil ürünleri ile kişisel bakım-kozmetik ürünleri getiriyor. İşte, ŞOK 8-14 Mayıs aktüel kataloğu...
ŞOK 8-14 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU
Royaltea çay makinesi 1.099 TL
Arzum Türk kahvesi makinesi 1.199 TL
Bonjour filtre kahve makinesi 1.599 TL
Dantelli Babet Çorabı 29.95 TL
Straplez Sütyen Ribanalı 199 TL
Kadın Pijama Takımı 229 TL
Kız Çocuk Pijama Takımı 199 TL
Kadın Ribanalı Tek Alt 89.95 TL
Kadın Atlet Ribanalı 99.95 TL
ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR?
Nivea erkek kadın fresh 78 TL
Garnier makyaj temizleme suyu 74 TL
Palette saç boyası 79 TL