BİM'e benzinli ATV geliyor! 10 Mayıs Cuma BİM aktüel kataloğunda neler var?
BİM'in 10 Mayıs günü getireceği aktüel ürünler listesi belli oldu. Bu hafta zincir markete benzinli ATV, air fryer, e-bike, mutfak ve tekstil ürünleri gibi farklı ürünler geliyor. İşte, 10 Mayıs Cuma BİM aktüel kataloğu...
BİM aktüel kataloğu 10 Mayıs... BİM'e yarın farklı kategoride birçok ürün geliyor. Benzinli ATV, e-bike başta olmak üzere çeşitli mutfak aletleri, nevresi takımları, çocuk kaydırağı gibi ürünler raflarda yerini almaya hazırlanıyor. İşte, 10 Mayıs Cuma BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 10 MAYIS CUMA
Skyjet 110cc Off Road Benzinli ATV 49.999 TL
Kuba Speedlight Pro İnce Teker E-Bike 17.999 TL
Rookie 20 Jant 21 Vites Amortisörlü Venti 3.199 TL
Braun Blender Seti 1. 799 TL
Philips Air Fryer 6.199 TL
Kumtel Air Fryerli Mini Fırın 2.999 TL
3 Kapaklı Beyaz Gardırop 2.499 TL
Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı 4.299 TL
Desenli Katlanır Masa 499 TL
Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 559 TL
Abs Büyük Boy Valiz 729 TL
Abs Orta Boy Valiz 629 TL
Abs Küçük Boy Valiz 529 TL
Kadın Fitilli Kapri Pijama Takımı 185 TL
Hisar Optima Yemek Kaşığı / Çatalı 6'lı 219 TL
Hisar Optima Çay Kaşığı 6'lı 149 TL
Hisar Ptima Tatlı Kaşığı / Çatalı 6'lı 179 TL
Benante Emaye Kızartma Tenceresi 299 TL
Benante Desenli Çaydanlık 499 TL
Benante Şık Termos 599 TL
Benante Kahvaltı Seti 439 TL
English Home Fincan Seti 229 TL
English Home Kahve Yanı Bardak 6'lı 99 TL
Colorina Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 159 TL
BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?
Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 499 TL
Vileda Spina Ultra Sistem Yedek Paspas 59 TL
Standlı Sıvı Sabunluk Seti 2'li 349 TL
Okyanus Sıvı Sabunluk Çeşitleri 39,50 TL
Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 349 TL
Bonera Fırın Tepsisi 329 TL
Chef's Tava Seti 2'li 349 TL
Kesme Tahtalı Metal Ekmeklik 249 TL
Metal Patates Soğan Kovası 129 TL
Chef's Meyve Bıçağı 3'lü 55 TL
Katlanabilir Kaydırak 649 TL
Star Tahterevalli 549 TL
3 Tekerlekli Smart Bisiklet 449 TL
Salıncak 349 TL
Sürtmeli Şehir Araçları 119 TL
Renkli Hulahop 55 TL
Basket Potası ve Top Seti 159 TL
Oyuncak Kamyon Seti
Elit Rattan Masa 1.199 TL
Ares Rattan Koltuk 549 TL
Nibras Koltuk 219 TL
Örgü Tabure 89 TL
Rubi Çocuk Koltuğu 89 TL
Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 299 TL
SGS Kalın- Mum Silikon 79 TL
Peçko Tütsülük & Palosanto Set 159 TL
Premium Gaz Lambası 399 TL
Akım Korumalı Priz 3 USB 199 TL
Jolie Tek Kanat Sineklik 29,90 TL
Jolie Çift Kanat Sineklik 49 TL