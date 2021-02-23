İHA

Süper Lig'de 23 maçta attığı 18 golle dikkatleri üzerine çeken ve birçok takımın radarında olan Hatayspor'un başarılı oyuncusu Boupendza'nın yeni takımı belli oldu. Boupendza, 8 milyon Euro karşılığında + sonraki satıştan pay karşılığında Krasnodar'a transfer oldu. Hatay temsilcisi, bu transferden ücretin 6 milyon Euro'sunu peşin, 2 milyon Euro'sunu da sezon kasasına koyacak. Gabonlu oyuncu, sezon sonu Krasnodar takımına katılacak.