Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.770,79 %0,39
        DOLAR 35,4933 %0,03
        EURO 36,4248 %0,15
        GRAM ALTIN 3.042,86 %0,17
        FAİZ 40,00 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 33,93 %0,39
        BITCOIN 96.468,00 %2,44
        GBP/TRY 43,2293 %-0,23
        EUR/USD 1,0251 %0,06
        BRENT 80,76 %-0,31
        ÇEYREK ALTIN 4.975,07 %0,17
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim "AB, ABD teknoloji şirketlerine karşı açılan davaları gözden geçirecek" iddiası - Teknoloji Haberleri

        "AB, ABD teknoloji şirketlerine karşı açılan davaları gözden geçirecek" iddiası

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Apple, Meta ve Alphabet gibi ABD'li teknoloji şirketlerine yönelik soruşturmaları yeniden değerlendirmek istediği iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 13:41 Güncelleme: 14.01.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        "AB, ABD teknoloji şirketlerine karşı açılan davaları gözden geçirecek" iddiası
        ABONE OL

        The Financial Times gazetesinde yer alan habere göre, AB Komisyonu, ABD merkezli teknoloji şirketlerine yönelik Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki soruşturmaları yeniden değerlendirecek.

        Haberde, bunun arka planında, teknoloji şirketlerinin haftaya ABD Başkanı olarak yemin edecek olan Donald Trump'ı AB'nin soruşturmalarına olası müdahale etmeye çağırmalarının yattığı belirtildi.

        Yeniden değerlendirmenin, Brüksel'in, soruşturmaların kapsamını azaltmasına ya da değiştirmesine yol açabileceği ve Mart 2024'ten bu yana DSA kapsamında başlatılan tüm davaları kapsayacağı ifade edildi.

        Yeniden soruşturma sırasında tüm kararlar ve olası para cezaları askıya alınacak ancak davalarla ilgili teknik çalışmalar devam edecek.

        REKLAM

        Söz konusu soruşturmaların yeniden değerlendirilmesi, AB Komisyonu'nun yeni görev döneminin başlangıcına denk gelirken özellikle Trump'ın yaklaşan başkanlığıyla siyasi baskı da artıyor.

        DSA NEDİR?

        AB, 2022 yılında teknoloji şirketleri ve dijital platformlara yönelik dünyanın en kapsamlı kurallarını içeren DSA'yı kabul etti.

        DSA, AB'nin büyük teknoloji şirketleri tarafından piyasanın kötüye kullanılmasını sınırlamasına yardımcı oluyor

        AB, X, Google, Apple, Microsoft ve Meta gibi dijital platformları DSA kapsamında uyguladığı katı kurallar ve kestiği yüksek para cezalarıyla kontrol altında tutuyor.

        Aşamalı biçimde yürürlüğe giren DSA ile Avrupa'da faaliyet gösteren büyük çevrim içi sosyal platformlar, alışveriş siteleri, içerik paylaşım siteleri, uygulama mağazaları, konaklama platformları ve arama motorları için katı yükümlülükler belirlendi.

        Ana hedefi çevrim içi ortamda yasa dışı ve zararlı faaliyetler ile dezenformasyonun yayılmasını önlemek olan yeni kurallar, kullanıcı güvenliğini artırmayı, temel hakları korumayı ve adil dijital ortam sağlamayı amaçlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        Cumhurbaşkanlığı yönlendirdi
        Cumhurbaşkanlığı yönlendirdi
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles yangını neden çıktı?