Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.484,91 %-0,71
        DOLAR 44,8911 %0,04
        EURO 52,8954 %-0,04
        GRAM ALTIN 6.920,03 %-0,48
        FAİZ 39,62 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 113,99 %-0,93
        BITCOIN 75.696,00 %-0,81
        GBP/TRY 60,7305 %-0,06
        EUR/USD 1,1775 %-0,11
        BRENT 94,79 %-0,72
        ÇEYREK ALTIN 11.314,24 %-0,48
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AB: Avrupa'yı Rus, Türk veya Çin etkisine bırakmamalıyız

        AB: Avrupa'yı Rus, Türk veya Çin etkisine bırakmamalıyız

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AB'nin genişlemesinin jeopolitik bir zorunluluk olduğunu, bölgenin Rus, Türk veya Çin etkisine bırakılmaması gerektiğini ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 07:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamburg'ta Die Zeit gazetesinin 80. yıl etkinliğinde konuşan von der Leyen, AB’nin genişlemesini desteklediğini vurgulayarak, "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz” dedi.

        Von der Leyen, Avrupa’nın bugüne kadar Rusya’dan ucuz enerji, Çin’den ucuz iş gücü ve ABD’den güvenlik desteğine dayalı bir model izlediğini, ancak bu dönemin sona erdiğini belirtti.

        AB’nin kendi güvenliğini ve ekonomik gücünü yeniden inşa etmesi gerektiğini vurgulayan von der Leyen, “Kendimizi tamamen yeniden konumlandırmalıyız. Daha bağımsız olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

        AB içinde karar alma süreçlerine de değinen von der Leyen, özellikle dış politikada oybirliği ilkesinin değiştirilmesi gerektiğini savundu.

        Dışişleri Bakanları Konseyi’nde çoğunluk oylamasına geçilmesi çağrısında bulunan von der Leyen, Avrupa’nın daha hızlı ve etkili karar alabilmesi gerektiğini dile getirdi.

        Enerji politikalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan von der Leyen, yenilenebilir kaynakların yanı sıra nükleer enerjinin de gerekli olduğunu belirtti. Von der Leyen, “Nükleer enerjiden vazgeçmek bir hataydı” dedi.

        Öte yandan, dijital dünyada çocukların korunmasına yönelik ortak Avrupa yaklaşımına ihtiyaç olduğunu ifade eden von der Leyen, sosyal medya ve çevrim içi platformlara karşı daha güçlü önlemler alınması gerektiğini kaydetti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
