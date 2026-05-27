Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.662,75 %-1,64
        DOLAR 45,9009 %0,07
        EURO 53,4552 %0,17
        GRAM ALTIN 6.514,55 %-2,03
        FAİZ 43,74 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 109,62 %-3,48
        BITCOIN 75.160,00 %-1,11
        GBP/TRY 61,7094 %0,15
        EUR/USD 1,1645 %0,12
        BRENT 95,63 %-3,97
        ÇEYREK ALTIN 10.651,29 %-2,03
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AB, mobil uydu frekanslarında kendi şirketlerini öne çıkaracak

        AB, mobil uydu frekanslarında kendi şirketlerini öne çıkaracak

        Avrupa Birliği (AB), geleceğin uydu interneti ve mobil iletişim altyapısında dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla mobil uydu frekanslarının önemli bölümünü Avrupa şirketlerine ayırmaya hazırlanıyor. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, "Avrupa bir yol ayrımında. Rekabet gücümüzü artırmak, güvenliğimizi güçlendirmek ve yeni teknolojik imkanları değerlendirmek istiyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 16:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB, mobil uydu frekanslarında kendi şirketlerini öne çıkaracak

        AB Komisyonu, mobil uydu hizmetlerinde kullanılan 2 gigahertz (GHz) frekans bandının mevcut lisansların süresinin dolacağı 2027 sonrası kullanımına ilişkin yeni düzenleme teklifini kamuoyuyla paylaştı.

        Buna göre, 2 gigahertz frekans bandının kullanım yetkisi AB düzeyinde belirlenecek. Böylece tüm üye ülkelerde ortak kurallar uygulanacak ve operatörlerin sınır ötesi hizmet sunmasının önü açılacak.

        Frekans bandının üçte biri kritik iletişim, güvenlik ve askeri kullanım gibi devlet amaçlı hizmetlere ayrılacak. Bu bölüm yalnızca bir AB operatörü tarafından işletilecek ve AB'nin güvenli uydu bağlantı programı olan IRIS'in altyapısıyla entegre çalışacak.

        REKLAM

        Bandın kalan üçte ikisi ise ticari hizmetlere tahsis edilecek. Bu bölümün yarısı pazara yeni girecek Avrupa şirketlerine ayrılırken, diğer yarısı AB'li ve AB dışı operatörlerin kullanımına açık olacak.

        AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, teklife ilişkin Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında, 2 gigahertz bandının mobil cihazlara doğrudan uydu bağlantısı sağlayarak karasal mobil şebekenin bulunmadığı bölgelerde ses ve internet hizmeti sunulmasına imkan sağladığını söyledi.

        Uydu bağlantısının hükümet hizmetleri ve kritik iletişim altyapıları açısından da büyük önem taşıdığına işaret eden Virkkunen, alçak yörüngeli uydu ağlarının gelecekte 6G mobil ağlarının temel unsurlarından biri haline geleceğini ifade etti.

        "AVRUPA BİR YOL AYRIMINDA"

        Virkkunen, "Avrupa bir yol ayrımında. Rekabet gücümüzü artırmak, güvenliğimizi güçlendirmek ve yeni teknolojik imkanları değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

        Yeni teklifle frekans tahsisinin AB düzeyinde yapılacağını belirten Virkkunen, bunun kamu ve ticari kullanıma yönelik tek ve güvenli bir uydu sistemi oluşturacağını vurguladı.

        AB, geleceğin uydu interneti ve mobil iletişim altyapısında kontrolü yabancı şirketlere bırakmak istemiyor. Frekansının önemli bölümü Avrupa şirketleri için ayrılmasıyla uydu iletişiminde ABD merkezli sistemlerin hızla büyümesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Derede balık avlarken yeğeniyle akıntıya kapılan amcayı arama çalışmaları sürüyor; son anları kamerada

        GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde bayram tatilinde derede balık avlarken birlikte akıntıya kapıldığı yeğeni Sedat Çelik (24) ölen, kendisi ise kaybolan Sedat Çelik'i (54) arama çalışmalarına 4'üncü günde devam ediliyor. Aynı ismi taşıyan amca ve yeğenin, akıntıya kapılmadan önce derede serpme ağla balı...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran ABD ile olası anlaşma taslağını paylaştı
        İran ABD ile olası anlaşma taslağını paylaştı
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Ünlülerden bayram mesajları
        Ünlülerden bayram mesajları
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Bayram sabahı evinin önünde şüpheli ölüm!
        Bayram sabahı evinin önünde şüpheli ölüm!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Murat'ı ben tavladım"
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Aile saadeti
        Aile saadeti
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        Kurban Bayramı paylaşımı
        Kurban Bayramı paylaşımı