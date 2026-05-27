        BIST 100 13.662,75 %-1,64
        DOLAR 45,9050 %0,08
        EURO 53,4327 %0,13
        GRAM ALTIN 6.610,57 %-0,59
        FAİZ 43,74 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 111,22 %-2,07
        BITCOIN 75.771,00 %-0,30
        GBP/TRY 61,6964 %0,13
        EUR/USD 1,1639 %0,07
        BRENT 96,80 %-2,79
        ÇEYREK ALTIN 10.808,29 %-0,59
        Haberler Ekonomi Otomobil AB otomobil pazarında büyüme sürüyor: İşte tercih edilen arabalar

        Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışları, nisanda yıllık bazda yüzde 5,1 yükselişle 972 bin 314'e çıktı. Elektrikli otomobil satışları, nisanda yıllık bazda yüzde 37,7 artarak 200 bin 117'ye ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı yüzde 67,3'ü buldu. İşte Avrupa pazarında en çok satan markalar ve sürücülerin ezber bozan yeni tercihleri...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 13:40 Güncelleme:
        AB otomobil pazarında büyüme sürüyor

        Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin nisan ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları nisanda, 2025'in aynı ayına göre yüzde 5,1 artışla 972 bin 314 oldu.

        Nisan ayında, Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 36,9'u hibrit, yüzde 22,5'i benzinli, yüzde 20,6'sı elektrikli, yüzde 9,8'i fişli (Plug-In) hibrit, yüzde 7,6'sı dizel ve yüzde 2,6'sı da diğer yakıt türlerinde oldu.

        Elektrikli otomobil satışları, nisanda yıllık bazda yüzde 37,7 artarak 200 bin 117'ye ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı yüzde 67,3'ü buldu.

        Yeni otomobil satışları, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 2,7, İspanya'da yüzde 8,4 ve İtalya'da yüzde 11,6 artarken, Fransa'da yüzde 0,3 azaldı.

        Ocak-nisan döneminde ise toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2 artışla 3 milyon 794 bin 280'e çıktı.

        Otomotiv üreticilerine göre nisan ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 266 bin 139 araçla Volkswagen Grubu yaptı.​​​​​​​​​​​​​​

        Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 159 bin 147 satışla ikinci sırada yer aldı. Renault Grubu ise 98 bin 55 yeni otomobille üçüncü oldu.

